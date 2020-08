Joan Carles I passa per quiròfan a Abu Dhabi "ben acompanyat"

El parador de rei emèrit, que ja ha estat vinculat a diferents punts de la geografia mundial, sembla tenir un nou nom propi: Abu Dhabi. Segons les informacions que la periodista Pilar Eyre ha publicat a la revista Lecturas, Joan Carles I hauria passat pel quiròfan en aquest país i estaria al costat de la seva amant, a la qual evita anomenar. Eyre assegura en el seu article que Joan Carles I va marxar a la capital d'Emirats Àrabs Units en companyia de la seva "amiga més fidel des de fa 40 anys".

A més, assegura que el monarca ha aprofitat la seva estada al petit territori del Golf Pèrsic per sotmetre's "a una intervenció hospitalària lleu" relacionada amb l'última operació que va afrontar a Espanya.

L'escriptora parla, també, sobre la seva vida allà: es desplaça amb una limusina blindada i va decidir viatjar fins allà "per corregir l'última operació que se li va realitzar a Espanya", que no va tenir els resultats esperats.

Com explica Eyre, Joan Carles I és un gran coneixedor de la ciutat d'Abu Dhabi ja que ha estat, en diverses ocasions, amb Corinna. "Aquest és, sense cap dubte, un dels països on el monarca se sent més segur".