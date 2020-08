Més entrebancs per al turisme espanyol: només faltava Itàlia

Continuen augmentant els països que imposen restriccions als viatgers que provinguin d'Espanya a causa dels brots de covid-19 actius a l'Estat. Ara, dues regions italianes s'han sumat a aquesta llista. Per un costat, la regió de la Pulla, al sud del país, va publicar ahir una ordenança en què s'obliga a tots aquells que tornin de l'estat espanyol, Grècia i Malta a fer una quarantena de 14 dies i d'informar a les autoritats, així com al metge. La mesura s'ha pres després que els serveis sanitaris detectessin un cas positiu de coronavirus d'una persona que tornava de passar les vacances al nord d'Espanya.

L'altra regió italiana que ha augmentat les restricions és l'Emilía-Romanya, al nord. En aquest cas, la regió va aprovar ahir l'obligació de sotmetre's a una prova PCR en les vint-i-quatre hores següents d'haver entrat al país a tots els que provinguin d'Espanya, Grècia, Croàcia i Malta, segons informava La Repubblica.

Així, s'uneixen a països com Alemanya, que des de la setmana passada imposa tant test com quarantena per als viatgers provinents de Catalunya, Aragó, Navarra, i ara també inclou la Comunitat de Madrid i el País Basc. A més, a la web del Ministeri d'Exteriors alemany adverteix evitar aquells «viatges turístics innecessaris» a aquestes regions.

Bèlgica obliga a les mateixes mesures per aquells que hagin estat a Barcelona, Lleida, Aragó i Navarra, i recomana la quarantena en el cas de Girona, entre altres regions. En el cas del Regne Unit, cal fer quarantena en retornar d'Espanya. Pel que fa a Holanda, s'obliga a quarantena als viatgers que retornin d'Aragó, Barcelona, Lleida i Sòria.

La llista de països que imposen algun tipus de restricció continua amb estats com Suïssa, Àustria, Noruega, Finlàndia o Rússia, al continent europeu. Però a la resta del món ja són majoria els països que directament han establert algun tipus de prohibició a l'entrada de persones provinents d'Espanya, o que han suspès les comunicacions aèries o marítimes amb el país, segons les dades recollides pel Ministeri d'Afers Exteriors. Entre aquests s'hi troben Dinamarca, els Estats Units, la Xina o el Marroc. En tot cas, també s'han vist com a simples recomanacions, com la que va fer el Govern francès al juliol d'evitar viatjar a Espanya, també provocaven una davallada de visitants francesos a l'Estat, amb els conseqüents efectes al sector turístic.



Cauen els passatgers d'avió

L'impacte d'aquestes restriccions podran reflectir-se en la quantitat de passatgers dels avions que aterren al país. En les últimes dades de juny de Turespaña, si bé moltes d'aquestes restriccions encara no s'havien activat, ja es detecta una caiguda en el nombre de passatgers d'un 98,1%. N'han arribat només 184.913, res a veure amb les dades que es registraven als aeroports els anys anteriors a la pandèmia global.

El país emissor de més viatgers és Alemanya, que representa gairebé un 28% de tots els estrangers que visiten Espanya, si bé el nombre d'alemanys que han vingut en avió ha baixat dràsticament un 96,6% respecte al mateix mes de l'any passat. El Regne Unit gairebé ha perdut tots els viatgers que arribaven a través d'aquest mitjà de transport (-99%). Tot i així, es tracta del segon país emissor de passatgers d'avió, ja que els britànics suposen el 14% dels internacionals que arriben als aeroports espanyols. A continuació, entre els països emissors, s'hi troben Països Baixos i França.

Això ha tingut el seu impacte als aeroports catalans. Les dades de Turespaña hi constaten, al juny, un descens del 98,1% respecte del mateix mes de l'any passat. Cal tenir en compte que l'estat d'alarma no es va aixecar fins al 21 de juny, de manera que les restriccions d'entrada i sortida del país van ser encara més fortes fins a aquella data, si bé ara moltes d'aquestes mesures són posades externament, des d'altres països, com a conseqüència dels brots que estan actius en diverses regions del país.