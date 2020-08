Repunt de casos diaris: fins als 1.690 i sense dades de Madrid

El Ministeri de Sanitat va comptabilitzar ahir altres 3.172 contagis de coronavirus i va registrar, a falta de les dades de Madrid, que no va poder computar, un repunt dels detectats en 24 hores fins als 1.690, que eleva el total a 329.784 des de l'inici de la pandèmia.

Aragó segueix encapçalant la llista de casos diagnosticats el dia anterior amb 306, i per darrere hi ha amb 268 Euskadi, comunitat que més ha depurat les seves dades eliminant duplicats. Andalusia se situa en tercer lloc amb 202, per davant de Catalunya, que en va notificar 200, segons l'últim balanç de Sanitat.



Dos morts menys

Un balanç que detallava en el còmput global dos morts menys que dimarts, un total de 28.579, 65 d'ells en l'última setmana, sense comptar els que hi hagi hagut a Madrid; 23 van perdre la vida a Aragó, 6 a Andalusia, 5 a la Comunitat Valenciana i Castella i Lleó, i 3 a Galícia i Castella-la Manxa.

Tot i que no va poder bolcar la seva informació «per problemes tècnics», la Comunitat de Madrid va informar de 654 nous positius confirmats per PCR en les últimes 24 hores, gairebé el doble dels 324 notificats dimarts, a més de quatre defuncions, xifra que roman igual.

Sota aquesta premissa, el nombre de casos detectats el dia anterior pel Ministeri de Sanitat va augmentar fins als 1.690, gairebé 200 més que la vigília. També van pujar els casos confirmats mitjançant PCR en set dies fins als 24.524.