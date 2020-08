Sánchez obre la porta a negociar la cessió del superàvit dels ajuntaments

La revolta per la cessió del superàvit municipal dels alcaldes de les principals ciutats i de la majoria dels grups de l'oposició, inclosos els que han donat suport al Govern durant aquests convulsos mesos de legislatura, preocupa molt La Moncloa. L'executiu, que vol fer del diàleg territorial una de les seves banderes, té ara els ajuntaments en peu de guerra i s'exposa a una severa derrota parlamentària quan es tramiti el polèmic decret, que prescriu que el Govern podrà quedar-se amb 14.000 milions dels romanents municipals, però tornarà aquesta quantitat durant la propera dècada i injectarà 5.000 milions als ajuntaments al llarg d'aquest any i del vinent. Davant d'aquest escenari, que complica encara més l'horitzó polític, Pedro Sánchez va anunciar que està disposat a fer canvis.

«El Govern sempre estarà disposat a dialogar. La voluntat d'arribar a un acord és amb totes les institucions i singularment amb els ajuntaments. Tindrem la mà estesa, seguirem negociant amb els ajuntaments i amb els grups parlamentaris i garantirem la tramitació del decret llei», va assegurar el cap de l'executiu després de reunir-se amb Felip VI al Palau de Marivent, en la seva primera reunió oficial des que es va anunciar la sortida d'Espanya de Joan Carles I a causa de les sospites de corrupció.

A la pràctica, la negociació proposada per Sánchez implica que el decret es tramiti al Congrés com a projecte de llei, quelcom que permet als grups parlamentaris plantejar modificacions i votar les seves esmenes. De moment, la norma aprovada per La Moncloa compta com a mínim amb 190 diputats en contra, més de la meitat de l'hemicicle.



Gest amb els consistoris

Per evitar aquest fracàs, el Ministeri d'Hisenda va anunciar dilluns que les entitats locals amb superàvit que apostin per cedir-lo al Govern no hauran de pagar els interessos que actualment abonen als bancs per tenir aquests romanents inactius. Però el gest no va apagar les crítiques, que no només venen del PP, sinó també d'ajuntaments que es troben a l'òrbita de Podem, soci del PSOE a l'executiu. L'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, ja ha deixat clar que no donarà els estalvis del consistori, sinó que els invertirà en la ciutat.

Per part seva, la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, que va titllat el pacte d'«històric», va atribuir a «una estratègia de desgast» la reacció del PP. La minisra va insistir que la mesura és «voluntària», de manera que no entén l'oposició frontal dels altres partits, així com va afegir que «no tindria sentit que no es convalidés al Congrés».