Alerta mèdica per l'«alta probabilitat» d'un nou col·lapse sanitari

Nou societats mèdico-científiques van alertar que, si el Ministeri de Sanitat i les comunitats autònomes no estableixen noves mesures «coordinades, ràpides i eficaces» per frenar el coronavirus, hi ha una «alta probabilitat» de tornar a situacions assistencials «tan greus» com les de fa uns mesos.

En un comunicat, van mostrar la seva preocupació per l'augment de diagnòstics de covid-19 als centres de salut, hospitals, unitats de vigilància intensiva, als serveis d'urgències i emergències i pneumologia, el que «pot portar a curt o mitjà termini a un nou col·lapse de la sanitat».



Mesures «insuficients»

Aquests experts van assegurar que les mesures que s'estan prenent «no són suficients» per controlar la transmissió de la infecció, fet pel qual consideren «imprescindible» altres mesures «coordinades, ràpides i eficaces» entre les diferents administracions implicades.

Per part seva, el director del Centre d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, va destacar que ara mateix el coronavirus no està posant en risc de col·lapse el sistema sanitari, malgrat l'increment de casos i, per tant, d'ocupació de llits hospitalaris, que frega el 3%.

No obstant això, Simón í que va admetre que hi ha hagut una pressió major en alguns punts concrets afectats pels brots, com Catalunya o Aragó, que ha tingut dos hospitals en aquestes circumstàncies sense arribar al que va succeir en el pic de la pandèmia.