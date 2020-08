Arresten dos joves per violar una noia de 18 anys després de quedar per Instagram

Arresten dos joves per violar una noia de 18 anys després de quedar per Instagram

La Policia Nacional ha detingut a València a dos joves, de 23 i 21 anys, tots dos espanyols, acusats d'un delicte d'agressió sexual a una noia de 18 anys amb la qual van quedar a través d'una coneguda xarxa social. La víctima assegura que els seus agressors la van forçar a mantenir relacions sexuals després d'oferir-li alcohol i cocaïna al pis dels pares d'un d'ells, situat al barri d'Aiora de València.

Els arrestats presumptament s'haurien aprofitat de l'estat en què es trobava la seva víctima, qui inicialment hauria accedit a tenir sexe consentit. No obstant això, en un moment donat, i en trobar-se marejada, la jove els va dir que no volia anar a més quan aquests van intentar penetrar-la analment. Malgrat la seva negativa i al fet que la víctima els va insistir que paressin, tots dos la van violar, sense que aquesta pogués oposar massa resistència a causa dels efectes de l'alcohol i altres substàncies, segons han indicat fonts jurídiques.

Després de forçar la van ficar a la dutxa, on novament un d'ells l'hauria agredit sexualment mentre l'altre era al menjador de la casa. Després de cometre l'agressió sexual múltiple els presumptes autors van portar a la seva víctima a un restaurant proper, on aquesta havia quedat amb uns amics, marxant precipitadament del lloc sense donar cap tipus d'explicació.

Els amics de la jove, a l'veure el seu estat de nerviosisme i els seus sanglots, estranyats també per l'actitud dels seus acompanyants, que la van abandonar a corre-cuita, li van preguntar pel que ha passat. Va ser llavors quan la víctima es va ensorrar i els va explicar que l'havien violat. Immediatament van cridar a la mare de la noia i la policia. A l'restaurant van acudir agents de la Policia Nacional, els que van activar el protocol davant de casos d'agressió sexual res més parlar amb la jove.

Així, la víctima va ser traslladada a l'Hospital Arnau de Vilanova, on va ser explorada pel metge forense de guàrdia. Segons ha pogut confirmar aquest diari, l'agredida presentava lesions compatibles amb una agressió sexual, tant vaginal com anal.

Tot i que la víctima reconeix que al principi va accedir a tenir sexe amb ells, quan va veure que es trobava malament i que no volia seguir amb els seus jocs, els va dir clarament en diverses ocasions que paressin i que la deixessin marxar. Encara que estava atordida per la barreja de l'alcohol i la droga que li haurien subministrat, l'agredida recorda que els va demanar que fessin servir preservatiu, al que també es van negar els seus agressors.

Gràcies a les dades facilitades per la denunciant la Policia Nacional va arrestar els seus dos presumptes agressors sexuals, que van ser posats a disposició de Jutjat d'Instrucció nombre set de València. Tots dos detinguts es van acollir al seu dret a no declarar i no van donar cap tipus d'argumentació al jutge sobre els fets. De moment han quedat en llibertat acusats d'agressió sexual i amb una ordre d'allunyament de 300 metres respecte de la seva víctima, així com amb l'obligació d'acudir periòdicament a signar al jutjat.