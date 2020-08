Dotze malalts de meningoencefalitis donen positiu pel virus del Nil

El conseller andalús de Salut, Jesús Aguirre, va informar de l'existència de 12 positius per virus del Nil, que es transmet per la picada de mosquits, entre els 19 casos de meningoencefalitis que s'han donat a dues localitats de la província de Sevilla, entre els quals hi ha 17 ingressats, 7 a la UCI. La Junta va activar immediatament el protocol que, entre altres mesures, comporta accions de control mediambiental que inclou fumigació de les zones afectades.

Aguirre, que va rebre la confirmació del Centre Andalús de Virologia en plena roda de premsa sobre la covid-19, va explicar que Salut Pública utilitzarà els protocols necessaris per lluitar contra el mosquit Aedes japonicus, que és el transmissor d'aquesta malaltia. La resta de mostres que es van enviar a aquest centre dels afectats, de Puebla del Río i Coria del Río, estan pendents dels resultats.

El virus del Nil Occidental és una malaltia que es transmet a les persones principalment per la picada de mosquits i que també pot afectar ocells, cavalls i altres mamífers.

Entorn del 80% de les persones infectades, segons l'OMS, no arriben a ser-ne conscients, ja que no experimenten símptomes, mentre que el 20 per cent restant sí manifesta simptomatologia i en el seu diagnòstic més greu dóna lloc a encefalitis o meningitis (inflamació del cervell o els teixits circumdants), que poden portar a dany cerebral i la mort.

Aguirre va assenyalar que són dinou casos els localitzats a aquests dos municipis, propers a les maresmes del Guadalquivir. La Conselleria va enviar a l'Hospital Virgen de las Nieves de Granada les mostres per a un diagnòstic etiològic.