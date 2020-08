Empresaris de l'oci nocturn demanen ajudes pel tancament: «Al final anirem als tribunals»

Empresaris de l'oci nocturn han mostrat la seva preocupació pel tancament de les discoteques, sales de ball i bars de copes de tota Espanya, anunciat aquest divendres pel Ministre de Sanitat, Salvador Illa.

"Ara un nou tancament total no és que ens col·loqui la vora de l'abisme, sinó que estem en la ruïna total", ha assenyalat a Europa Press el secretari general de Spain NightLife, Joaquim Boadas, qui ha reclamat ajudes per al sector mentre que des de España de Noche han advertit: "Al final anirem als tribunals".

Per al secretari general de Spain NightLife, existeixen mesures alternatives "menys dràstiques" que el tancament total de l'oci nocturn a tota Espanya, com rebaixar aforaments; cercar la implementació de més mesures de seguretat; buscar la manera que es respecti el distanciament entre taules; o que la gent "tingui més conscienciació de portar més la mascareta posada".

En aquest sentit, ha demanat a l'Administració Pública que "es gasti diners per conscienciar", ja que "només" ha vist una campanya de conscienciació a Madrid. "Això ens podria ajudar a no haver de sofrir aquesta mesura tan restrictiva, que és la del tancament total", ha dit.

En ser preguntat sobre si empresaris d'oci nocturn i clients han seguit les normes sanitàries durant la nova normalitat, Boadas ha apuntat que "hi ha de tot" però que "no pot ser que paguin justs per pecadors".

"Hi ha clients que s'han comportat i clients que no s'han comportat, però això no pot ser motiu perquè es castigui a tot el sector. Cal adoptar mesures dràstiques amb aquells que incompleixen", ha sentenciat.

No obstant això, Boadas veu "alguna llum al final del túnel" ja que, segons ha assegurat, ha parlat amb el Ministeri de Turisme i li ha ratificat que els "ajudarien amb el tema dels lloguers".

"Ens han ratificat que ens ajudaran amb el tema de lloguers, Turisme està canalitzant aquestes ajudes. També ens han dit que ens ajudaran per poder allargar els ERTE fins a final d'any", ha afirmat.

Així mateix, el sector de l'oci nocturn demana ajudes per l'ajornament de tributs i seguretat social; que s'apliqui una moratòria de dotze mesos a les hipoteques i préstecs personals; o que el Govern reguli amb un Projecte de Llei la clàusula Rebus sic stantibus.

El secretari general de SpainNightlife ha subratllat que sense aquestes ajudes "el 80 per cent de l'oci nocturn presentarà al novembre preconcurs de creditors", una cosa que afectarà "els 300.000 llocs de treball que pengen del sector". "La situació és molt preocupant", ha conclòs.

«España de noche», disposada a anar als tribunals

Per la seva banda, España de Noche ha valorat "molt negativament" la decisió del Govern de tancar l'oci nocturn a tota Espanya, una mesura presa, al seu parer, "sense tenir en compte a les empreses, les patronals".

"No es pot tractar així les empreses, al final anirem als tribunals", ha advertit a Europa Press el president de España de Noche, Ramón Mas, destacant que "s'ha demostrat que només el 6 per cent dels casos de rebrots s'està produint en l'oci nocturn".

Per això, ha valorat "molt negativament" aquesta nova mesura de l'Executiu. "Se'ns hauria d'haver avisat, posat sobre la taula un pla de subvencions directes. Sol·licitarem aquest pla a les comunitats autònomes i al Ministeri de Turisme", ha dit.

En la seva opinió, aquesta decisió és "precipitada". "Ens enfada molt que el Govern no tingui la capacitat d'empatizar amb les empreses, de comunicar aquestes decisions a les empreses", ha lamentat.

En la mateixa línia, Mas ha recordeu que durant l'estiu "ja hi havia unes restriccions molt marcades", amb les quals moltes discoteques "han mal obert per intentar cobrir algunes de les despeses que tenen".

En un comunicat, la federació d'oci nocturn ha assegurat que aquest nou anunci suposarà el "bloqueig i col·lapse" del sector, per la qual cosa ha exigit un pla de rescat per protegir a les 25.000 empreses i 200.000 treballadors del sector.

La patronal assenyala que espera ara la publicació oficial del BOE per analitzar "detalladament" la situació i activar, amb "caràcter d'urgència", l'agenda de reunions amb el Govern central, si bé considera que la decisió ha d'anar acompanyada d'un pla de rescat, ja que es tracta d'una situació sense precedents que suposa el bloqueig i col·lapse del sector de l'oci nocturn i els espectacles".

"España de Noche, com a principal patronal del sector a nivell nacional, espera que el Govern central i les comunitats autònomes afrontin amb altura de mires les conseqüències de les decisions que s'han adoptat, assenyala després de la decisió.

En aquest sentit, subratlla que les mesures deuen anar dirigides a protegir a les més de 25.000 empreses i als més de 200.000 treballadors que queden "absolutament desprotegits".

El tancament del govern, al TSJC

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) ha demanat de nou aquest divendres que se suspengui la resolució de la Generalitat que va ordenar el tancament de les discoteques a Catalunya, pel que ha recorregut la interlocutòria del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que el dijous va rebutjar suspendre la pròrroga del tancament de forma urgent.

Fecasarm demana així la mesura per la via ordinària després que hagi estat desestimada per la via d'urgència, i insisteix que considera el tancament una mesura desproporcionada i en els seus efectes econòmics per al sector.