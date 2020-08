Moren tres navarresos en patir un accident mentre feien barranquisme a Suïssa

Tres turistes procedents de Navarra van morir i un quart està desaparegut després de patir un accident quan practicaven barranquisme a les goles de Parlitobel, al cantó suís de San Galo. Els quatre turistes, tots homes d'entre 30 i 48 anys, es van veure sorpresos dimecres per una forta tempesta amb aparell elèctric que els va arrossegar, va explicar la policia cantonal, que va trobar els tres cadàvers dimecres a la nit. L'accident va tenir lloc a la localitat de Vattis del municipi de Pfaffers, on es troben les goles de Parlitobel.

El portaveu de la policia cantonal de San Galo, Hanspeter Krüsi, va explicar que els quatre barranquistes, experimentats en l'esport, havien viatjat a Vattis al costat de dues dones, una d'elles esposa d'un dels morts. Krüsi va afegir que el grup venia de Navarra, encara que el Govern foral va assenyalar que el desaparegut procedeix de Bilbao.

Les dues dones s'havien separat dels barranquistes cap a les quatre de la tarda i havien quedat amb ells en una secció riu avall superat el canó, baixant elles a peu per un camí local. Cap a dos quarts de set de la tarda va caure una forta tempesta amb precipitacions d'entre 25 i 30 litres per metre quadrat a la zona, amb un nivell dos sobre tres de risc, i les dones van trucar a la policia mitja hora després en veure que els quatre homes no es presentaven al lloc convingut.

Els serveis de socors, formats per un ampli contingent que inclou submarinistes, gossos i quatre helicòpters (dos del servei nacional de salvament, un de la policia i un altre de l'exèrcit), treballaven a l'hora de tancar aquesta edició a la zona del sinistre, l'accés a la qual va ser tallat per la policia a la tarda de dimecres.



Barranquisme sense guia

Els turistes feien barranquisme sense guia i viatjaven pel seu compte a la zona, molt freqüentada pels amants d'aquest esport. Les zones alpines de Suïssa són una destinació freqüent per als amants del barranquisme, esport de risc, i són també habituals els accidents relacionats amb aquesta pràctica al país centreeuropeu.

El pitjor de les últimes dècades es va produir el 1999, quan divuit esportistes i tres guies d'Austràlia, Sud-àfrica, Nova Zelanda, Regne Unit i Suïssa van morir en una riuada quan feien barranquisme al canó de Saxetbach, a la turística zona de Interlaken (al centre del país). Després d'aquell accident es van reforçar les mesures de seguretat per al descens de barrancs a Suïssa.

El canó de Parlitobel no és especialment difícil, és accessible per a barranquistes de tots els nivells i apareix en nombroses guies turístiques, segons experts en barranquisme.