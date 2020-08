El repunt dels positius a França i Alemanya posa en alerta Europa

La pandèmia de la covid-19 lluny d'aturar-se sembla estar agafant força. Europa, territori que durant l'inici de la pandèmia va estar en el punt de mira com a principal focus de contagis al costat de la Xina, viu en les últimes jornades de nou immersa en la preocupació. I no és per a menys. Més enllà de les dades espanyoles -en xifres rècord des del final de l'estat d'alarma-, els dos grans vaixells econòmics del Vell Continent, França i Alemanya, comencen a notar els efectes dels rebrots.

Ahir el país teutó augmentava, segons el balanç que va ser divulgat per l'Institut Robert Koch (RKI), agència pública dedicada al control de malalties a Alemanya, fins als 1.445 els nous positius per coronavirus, una xifra que no es comptabilitzava des de principis del mes de maig i que confirma la tendència ascendent viscuda a l'última setmana, quelcom que des del departament sanitari del país ja han qualificat de «preocupant».

En aquesta mateixa línia, França, que comptabilitza més de 5.000 persones hospitalitzades com a conseqüència d'aquesta malaltia, assenyalava en paraules del seu primer ministre, Jean Castex, que la situació del virus «evoluciona en una mala direcció». Davant d'això, a més, l'Executiu francès ja ha advocat per establir mesures més restrictives en la utilització de mascaretes, quelcom per al que ja ha anunciat mobilitzacions d'agents de policia i gendarmes.



Mascaretes obligatòries

Les mascaretes també van ser les protagonistes a Brussel·les, capital de Bèlgica, una ciutat que des de dimecres ha establert com a obligatòria la seva utilització als seus 19 districtes, en un clar increment de les mesures sanitàries davant l'augment dels contagis, que superen els 50 setmanals per cada 100.000 habitants, quelcom que preocupa les autoritats.