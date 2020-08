Detenen un matrimoni de Lleida per l'assassinat d'una dona discapacitada a Benidorm

Agents de la Policia Nacional han detingut un matrimoni de Lleida, de 59 i 56 anys, com a presumptes coautors d'un delicte d'assassinat d'una dona discapacitada a Benidorm (Alacant). La dona patia una malaltia rara anomenada focomèlia i no tenia ni braços ni cames, i anava en cadira de rodes. Segons fonts policials, el mòbil del crim hauria estat per motius econòmics. L'home havia treballat per a la víctima i el matrimoni hauria aprofitat la seva relació laboral i d'amistat per cometre el crim. Segons la policia, després de cometre el crim, els arrestats haurien netejat el pis i simulat un accident.

La investigació va començar el dia 16 de juny quan una amiga de la dona morta va anar fins al seu domicili, ja que feia dos dies que no contestava el telèfon. En arribar a casa seva, va localitzar el cadàver. En un primer moment, es va considerar la seva mort com a accidental, ja que la policia va localitzar la víctima estirada al terra amb la cadira de rodes a sobre l'esquena. Tot i això, un cop el metge forense va analitzar els cops que tenia al crani va determinar que no concordaven amb la posició d'un accident fortuït, ni tampoc amb la morfologia de la cadira de rodes.

Davant d'això, els agents van canviar el rumb de la investigació. La víctima residia sola a Benidorm des del desembre de 2019 i això va dificultar les investigacions, ja que tenia un cercle reduït d'amistats. Després de nombroses entrevistes amb gent del seu entorn, la policia va descobrir que durant el mes de maig va contractar un home com a assistent domèstic. Quan van contactar amb ell, l'home va manifestar que no tenia coneixement dels fets i que havia tornat al seu domicili de Lleida amb la seva dona un cop s'havia extingit el contracte laboral.



Netegen el pis i fingeixen un accident



En una nova declaració a Jaca (Osca), ja que el matrimoni havia canviat de domicili, tant ell com ella van admetre que tenien una relació amb la víctima des de feia diversos anys. Concretament, van explicar que l'any 2019, mentre vivien a Andorra, l'home havia treballat per a la víctima com a xofer i cobrava uns 2.500 euros mensuals. Posteriorment, segons fonts policials, la víctima havia continuat ajudant al matrimoni econòmicament amb uns 1.200 euros mensuals, malgrat que ja no prestaven cap servei.

Malgrat que el matrimoni va negar en tot moment els fets, la investigació policial va constatar que, dos dies abans de la troballa del cadàver, els dos presumptes coautors de l'assassinat van sortir amb pocs minuts de diferència de Lleida en direcció a Benidorm amb cotxes diferents, i van tornar a Lleida un dia després.

Un cop van ser a Benidorm, i aprofitant que tenien les claus del pis, van entrar al domicili i un d'ells va colpejar-la quatre vegades amb violència al cap amb un objecte. Segons informa la policial, la víctima no es va poder defensar. Tot seguit, segons el relat policial, la van tirar al terra, van arrastrar el cos uns centímetres, i van bolcar la cadira elèctrica a sobre de l'espatlla fins que va deixar de respirar. Finalment, van netejar el pis i van ubicar els objectes per fer creure a la policia que havia patit un accident.



Motivació econòmica



Els policies van localitzar, en les diferents inspeccions oculars realitzades al domicili de la víctima, una caixa forta amb diversos sobres de diners buits. Després d'analitzar els comptes bancaris i els deutes que tenia el matrimoni, la policia ha conclòs que queda acreditat que el mòbil del crim va ser econòmic.

El matrimoni va ser detingut el passat dia 11 a la localitat de Jaca. Els agents van realitzar dos registres –un al seu domicili de Jaca i un altre a un garatge de Sabiñánigo-, i van recuperar una part dels diners sostrets, així com també la roba que van utilitzar per efectuar el crim. Els arrestats, de nacionalitat espanyola, han passat a disposició judicial i el jutge ha decretat presó preventiva sense fiança com a coautors d'un delicte d'assassinat.