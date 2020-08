El turoperador TUI cancel·la els viatges organitzats a Espanya, tret de les Canàries

El turoperador alemany TUI ha decidit cancel·lar des d'aquest dissabte tots els seus viatges organitzats a Espanya després que el Govern alemany desaconsellés els viatges no essencials al país pel repunt dels casos de coronavirus. «El Ministeri [alemany] d'Exteriors desaconsella els viatges no necessaris a aquestes regions [en referència a tot Espanya menys Canàries], de manera que desgraciadament cancel·lem tots els viatges organitzats de forma immediata i fins al 24 d'agost», afirma en un comunicat TUI, el turoperador més gran del món. L'empresa remarca que «els viatges a les illes Canàries no estan afectats» per aquesta decisió.

Segons publica El Periódico de Catalunya, el turoperador ofereix canvis de destinació als qui encara no han començat les seves vacances ja reservades, així com avançar la tornada als viatgers alemanys que es troben amb algun dels seus paquets vacacionals a Espanya. Uns 140 països són en la llista de zones a què desaconsella viatjar el Govern alemany.

El moviment arriba després que Alemanya hagi reobert les fronteres per a la majoria de països europeus a mitjans de juny, després del tancament que va imposar per controlar en un primer moment la pandèmia. La decisió es va prendre partint d'una sèrie de criteris, entre els quals s'inclou el nombre relatiu de casos. A partir de 50 nous infectats en set dies per cada 100.000 habitants, l'Institut Robert Koch, centre epidemiològic de referència a Alemanya, els denomina zones de risc.

Fins ara eren dins d'aquesta classificació cinc comunitats autònomes espanyoles: Catalunya, Aragó i Navarra, que s'hi van incloure a finals de juliol, i Madrid i el País Basc, des del dia 10 d'agost.

Els nous casos diaris a Alemanya s'han elevat de forma notable en les últimes jornades, fins a estabilitzar-se entorn de mil. L'RKI estima que al voltant del terç dels nous infectats són casos importats, majoritàriament persones que tornen de les seves vacances a l'estranger. Espanya és tradicionalment la primera destinació internacional dels alemanys. Per a Espanya, el turisme és el seu principal sector econòmic, tant per percentatge del PIB com per ocupació.