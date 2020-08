Concentració a Madrid contra les mascaretes amb assistents que titllen de «farsa» la pandèmia

Prop de 2.500 ciutadans crítics contra l'ús de la mascareta obligatòria davant la covid-19 s'han congregat aquest diumenge a la plaça de Colón en entendre que és una mesura "ridícula" i una "retallada" de llibertats gràcies a la crisi del coronavirus, una pandèmia que ha estat qualificada de "farsa" i "mentida" per diversos dels assistents.





?? Manifestación antimascarillas en Colón con más de 1.000 asistentes



?? "Bote, bote, bote... aquí no hay rebrote" pic.twitter.com/r58MEEymgu — Nacho Pla Pérez (@nachopla95) August 16, 2020

Concentración Masiva #Madrid16A

La cita es a las 18:00hrs en la Plaza Colón, Madrid. pic.twitter.com/f3F4SD8EjM — Miguel Bosé (@BoseOfficial) August 16, 2020

La fumada que llevan los del #Madrid16A es histórica. pic.twitter.com/YLbtg2RUtH — Daniel Saldaña (@Daniel_SM9) August 16, 2020

La concentració, investigada

Els metges carreguen contra aquests actes

La protesta va començar a les 18 hores amb una multitudinària assistència a la cèntrica plaça i una part dels congregats que no portava mascareta en determinats moments, malgrat que el seu ús és obligatori en espais públics de Madrid quan no es pot mantenir la distància de seguretat. La concentració va generar expectació després que el cantant Miguel Bosé va mostrat el seu suport a la mateixa manifestació en diversos missatges a les xarxes socials.No obstant això, a l'accés a la plaça de Colón s'hi van desplegar efectius de Policia Nacional per instar els assistents a entrar amb mascareta.En la concentració s'hi van apreciar cartells amb lemes com 'La ment és com un paracaigudes, funciona quan l'obres', 'La por baixa les defenses, tu tries' o 'Stop nou ordre mundial'. A més, s'hi van escoltar càntics com a "llibertat", "el virus és la por", "televisió manipulació" i "falsos test, falsos positius".Carmen, del col·lectiu '#StopConfinamiento', va dir en declaracions a Europa Press que es va organitzar aquesta manifestació per reclamar "drets humans i llibertats que els estan llevant amb l'excusa d'un suposat virus que ja no produeix morts"."Estan gestionant unes PCR que donen positius i tots són asimptomàtics. Volem recuperar les nostres llibertats i que ens deixin tornar a la rutina, a treballar i anar al col·legi i no portar tot el dia mascaretes", va agregar per incidir que amb la covid-19 moren menys gent que per la grip o el càncer."Aquest virus no existeix", ha arribat a declarar per tal d'afegir que darrere de la crisi hi ha "interessos de les elits" perquè el que passa és "una grip com la que han existit tota la vida i mai han tret drets ni llibertats". "Això no té ni peus ni cap, és un contrasentit", ha llançat per insistir en el seu discurs negacionista sobre la pandèmia.La Delegació del Govern a Madrid investigarà els fets ocorreguts en la concentració i prendrà "les mesures adequades". Així ho ha anunciat en el seu compte oficial de Twitter, en la qual ha apuntat que la concentració no s'ha desenvolupat segons el que es disposa per la Delegació del Govern.Per part seva, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges ha reiterat la seva preocupació per la "proliferació de casos de pacients que han patit greus perjudicis en la seva salut a conseqüència de les pseudociències o pseudoteràpies".