Una dona mor després de ser apunyalada per la seva parella a Segòvia

Una dona de 37 anys va morir ahir després de ser agredida amb arma blanca per la seva parella, un home de 42 anys, a la carretera CL-601, direcció Valsaín, a l'entrada del municipi de la Granja, a la província de Segovia.

Tot i rebre diverses trucades per part dels veïns de la zona que alertaven de l'agressió, quan les unitats dels serveis d'emergència van arribar al lloc van trobar la dona en parada cardiorespiratòria a la via pública i tan sols van poder confirmar-ne la defunció. Tenia un fill menor d'edat. Els fets van passar al voltant de les 9 del matí, segons va confirmar la Subdelegació de Govern, que va confirmar que es tractava d'un cas de violència masclista. L'agressor va intentar treure's la vida i per aquest motiu va ser traslladat a l'hospital General en ambulància.

Amb aquest assassinat ja són 28 les dones que han mort aquest any a mans de les seves parelles o exparelles.

L'assassinat de la dona va provocar una forta commoció entre els veïns de la víctima, que al llarg del dia van omplir de flors i espelmes el barri on vivia.

L'alcalde del municipi de la Granja, Samuel Alonso, va manifestar la seva absoluta repulsa per l'assassinat. «Això és el pitjor que pot passar, que algú assassini una dona com ha passat avui. És desagradable i impensable».