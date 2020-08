ERC, BNG, Adelante i Més exigeixen Govern central «valentia» davant monarquia

El coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, la portaveu de BNG, Ana Pontón, la líder d'Adelante Andalucía, Teresa Rodríguez, i la regidora de Més per Mallorca, Neus Truyol, han exigit al Govern central més "valentia" i "contundència" davant de la monarquia i la despenalització del delicte d'injúries.

Ho han fet durant una reunió telemàtica després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional hagi decidit arxivar les diligències que va obrir als tres primers per un suposat delicte d'injúries a la Corona arran d'unes expressions que van pronunciar contra el rei i la Monarquia.

Durant la trobada, Aragonès ha exigit a l'Executiu que "no miri cap a un altre costat" davant la "corrupció" de la monarquia ni centri responsabilitats únicament en el rei emèrit: "En cap cas es pot mirar només a la persona de Joan Carles de Borbó perquè si tots aquests fets s'han comès és perquè hi ha una institució monàrquica per poder cometre aquests suposats delictes".

El vicepresident de la Generalitat també ha titllat Unides Podem (UP) de "republicans asimptomàtics" i els ha instat a "fer-se notar" al mateix temps que ha urgit al Govern espanyol a "posar-se les piles" amb "contundència" per garantir "màxima transparència", revelar el parador de Joan Carles I i demanar responsabilitats a l'actual Cap d'Estat.

"Felip VI és clarament un rei que ha estat beneficiari de tot la cuirassa que ha permès que Joan Carles de Borbó hagi dut a terme els presumptes negocis tèrbols en què està implicat", ha denunciat.

Per la seva banda, Truyol ha urgit PSOE i UP a actuar amb "valentia" per combatre la suposada "corrupció" de la monarquia en lloc de "justificar moltes de les decisions que s'estan prenent en les últimes setmanes des de la Casa Reial".

"Espanya s'ha de destronar. Aquest és el primer pas", ha sostingut a l'apostar per un debat "tranquil i amb assossec" sobre el model d'Estat i assegurar que seguiran exercint la llibertat d'expressió "pesi a qui pesi".

Des del BNG, Pontón ha assegurat que el seu partit no permetrà que li "tapin la boca ni els ulls" des de l'extrema dreta o els poders fàctics de l'Estat davant la "tremenda corrupció" entorn de la Casa Reial, i ha instat el Govern central a deixar "d'emparar" aquesta suposada corrupció.

Per això, ha reclamat al costat dels altres líders, que es despenalitzi les injúries a la Corona perquè aquest delicte és "incompatible" amb la democràcia, a l'igual que -considera- ho és la Monarquia, una "institució anacrònica" i un "residu de l'franquisme".

Pontón ha criticat l'intent de salvar la monarquia a través d'una "fugida pactada" del rei emèrit i ha dit que "el debat no és tant referèndum si o no, sinó monarquia si o no", pel que ha instat a tots treballar per aconseguir la seva "abolició" i que es reconegui l'Estat plurinacional.

Finalment, Rodríguez ha insistit en la necessitat de fer un referèndum per decidir sobre el model d'Estat, així com reclamar "en la immediatesa" eliminar el delicte d'injúries i ultratge a la Corona del Codi Penal perquè és "una anomalia" en un sistema democràtic.

Segons la seva opinió, cal obrir aquest i altres "cadenats" de la Transició, ja que veu a la monarquia com "el tap" per al debat sobre la república, i ha censurat que la Casa Reial hagi "encobert com a mínim un any les malifetes financeres "de Joan Carles I mentre Felip VI era "beneficiari" d'aquests negocis.

Sobre l'actitud del Govern espanyol en relació al rei emèrit, ha considerat que Podem ha estat "bastant coherent", tot i que li ha demanat que aprofiti la seva presència a l'Executiu per "dibuixar un horitzó republicà", mentre ha criticat la postura del PSOE per ser "inamovible" i "el partit més útil a la monarquia".