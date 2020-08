Sobreviure al coronavirus després de 141 dies a l'UCI

Pablo Tarongí va anar a treballar un dimarts de març com un dia normal i dos dies després es trobava intubat a l'UCI amb un positiu en covid-19. Aquest assessor fiscal de 74 anys va sortir el passat dijous de la Unitat de Cures Intensives de Son Espases després de 141 dies des del seu ingrés. Per ara, Tarongí continua a l'hospital, però amb un estat de salut cada vegada millor i amb l'esperança de tornar aviat a casa.

Fa gairebé cinc mesos, el 24 de març, Pablo Tarongí va acudir a urgències a la Policlínica Miramar per una tos agreujada. Feia només deu dies que havia començat el confinament per la pandèmia, així que li van fer una prova per detectar coronavirus, tot i que els metges creien que es tractava d'una pneumònia. Per a sorpresa de tots, el resultat va ser positiu i l'endemà passat, el 26 de març, Tarongí va ingressar a la Unitat de Cures Intensives. «En 48 hores va passar de tenir una mica de tos i anar a urgències perquè li donessin un xarop a estar intubat a l'UCI», va explicar Ángela Tarongí, una de les filles del pacient.

L'evolució de l'estat de salut de Pablo Tarongí era cada vegada pitjor, fins que el 5 de maig els metges van concloure que ja no tenia salvació. Tot i això, la família no va perdre l'esperança, de manera que van decidir traslladar-lo a l'hospital Son Espases, on Ángela Tarongí treballa com cirurgiana plàstica.

Miraculosament, quinze dies després va començar a millorar gràcies a un tractament amb corticoides, un fort antiinflamatori, fins que dijous va sortir de l'UCI després de 141 dies en aquest servei i el van traslladar a planta. Es tracta d'un rècord a Balears, i només per tres dies no ho és també a escala nacional, després que aquesta setmana un altre pacient sortís de l'UCI de l'hospital Gregorio Marañón, a Madrid, després de 144 dies ingressat.

Pablo Tarongí va ser positiu per coronavirus fins a la setmana passada. Durant tot aquest temps, els seus familiars només podien veure'l a través d'un vidre. «Va ser horrible, va passar moltes hores mirant el sostre», va detallar la seva filla Ángela.

Ara, el pacient està en tractament de rehabilitació després de tants mesos d'inactivitat, a més d'haver passat molt de temps adormit. Quan va despertar no es podia moure gens, el que es coneix com a tetraparèsia, és a dir, estava paralitzat de cos sencer per l'afectació dels nervis i els músculs. A hores d'ara, és capaç de moure una mica les cames i els braços, tot i que encara no pot caminar, i només pot estar assegut dues hores al dia.

Així mateix, després de necessitar una trasqueotomia per respirar, ja és capaç de fer-ho per si mateix, només amb ajuda d'unes ulleres nasals, un sistema d'administració d'oxigen.

Els metges preveuen que el pacient hagi d'estar uns quants mesos més en rehabilitació a l'hospital, «però ara la història és diferent, ja veiem cap a on anem», va assenyalar Ángela Tarongí. El seu pare amb prou feines pot parlar, però va explicar que el que més li ve de gust fer quan surti és «estar a casa amb la família».

Una societat imprudent

En la situació actual de rebrots, Ángela Tarongí va assegurar que té por davant l'augment de casos. «Jo crec que la gent gran, en veure que molts s'han quedat enrere, són els que estan sent més prudents, però ara hi ha molts positius entre la gent jove».

La cirurgiana va destacar que ara a Son Espases hi ha hagut dos nous ingressos a l'UCI, i es va queixar de les persones que donen positiu, i com que no necessiten ser ingressades, no respecten el confinament. «La gent ha d'anar amb compte, no saben com poden acabar per una ximpleria; jo crec que els que estem més sensibilitzats són els que l'hem viscut de prop», va comentar. En la mateixa línia, Pablo Tarongí va ser molt més contundent: «Hi ha molt gilipolles».