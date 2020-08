El vaixell japonès encallat a la costa de l'illa Maurici es parteix per la meitat

El vaixell de càrrega japonès que va encallar a finals de juliol davant de les costes de l'illa de Maurici es va partir ahir en dos durant les maniobres per retirar el vaixell, que divendres va començar a abocar de nou el seu combustible al mar, tot i que de moment l'operació de neteja no corre perill. «La part més gran del vaixell, la qual estava sobresortint per la llacuna, està sent arrossegada a mar obert», va explicar el portaveu del Ministeri de Transports de l'illa de l'oceà Índic (a l'est de Madagascar), Sok Appadu. «L'altra meitat, la que conté el motor i els tancs de combustible, està assegurada i estabilitzada, i estem prenent mesures per impedir nous vessaments», va afegir en declaracions a Bloomberg. La zona més afectada pel vessament és una regió d'esculls de coral, que portaven uns 15 anys rehabilitant, i també de gran diversitat marina i terrestre, amb importants reserves naturals a pocs quilòmetres.