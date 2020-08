EN VÍDEO | Centenars de persones protesten a Madrid contra l'ús obligatori de la mascareta

Ciutadans crítics contra l'ús de la mascareta obligatòria davant l a covid-19 s'han congregat aquest diumenge en la plaça de Colón en entendre que és una mesura "ridícula" i una "retallada" de llibertats gràcies a la crisi del coronavirus, una pandèmia que ha estat qualificada de "farsa" i "mentida" per diversos dels assistents.



La protesta ha arrencat a les 18 hores amb una multitudinària assistència en la cèntrica plaça i una part dels congregats que no portava mascareta en determinats moments, malgrat que el seu ús és obligatori en espais públics de Madrid quan no es pot mantenir la distància de seguretat. El seu desenvolupament ha generat expectació després que el cantant Miguel Bosé hagi mostrat el seu suport a la mateixa manifestació en diversos missatges a les xarxes socials.





No obstant això, a l'accés a la plaça de Colón s'han desplegat efectius de Policia Nacional per a instar els assistents a entrar amb mascareta, tal com està pautat per normativa.En la concentració s'han pogut apreciar cartells amb lemes com 'La ment és com un paracaigudes, funciona quan l'obres', 'La por baixa les defenses, tu tries' o 'Stop nou ordre mundial'. A més, s'han escoltat càntics com a "llibertat", "el virus és la por", "televisió manipulació" i "falsos test, falsos positius".Carmen, del col·lectiu '', ha dit en declaracions a Europa Press que s'ha organitzat aquesta manifestació per a reclamar "drets humans i llibertats que els estan llevant amb l'excusa d'un suposat virus que ja no produeix morts"."Estan gestionant uns PCR que donen positius i tots són asimptomàtics. Volem recuperar les nostres llibertats i que ens deixin tornar a això de sempre, a treballar i anar al col·legi i no portar tot el dia mascaretes", ha agregat per a incidir en què la covid-19 moren menys gent que per la grip o el càncer.En la seva opinió, no s'ha de produir un nou col·lapse i que el que succeeix és "una gran campanya de terrorisme mediàtic a tot el món" creant "por en la societat" per a fer una "gran bola on no n'hi ha"."No hi ha alarma, això ja s'ha passat i volem tornar a la vida normal de treballar i estudiar i seguir amb el nostre drets i no portar 24 hores mascareta gent sana que no té per què portar-la", ha agregat per a etzibar que "ja no hi ha pandèmia".Una de les assistents ha detallat a Europa Press que ha acudit a la concentració per a reivindicar "el dret a decidir", en aquest cas de vacunar-se o no quan existeixi un remei davant la covid-19. Si escau, ha decidit protestar amb mascareta malgrat que la convocatòria es dirigia contra el seu ús obligatori per "respecte als altres" malgrat que no té por al contagi."L'Organització Mundial de la Salut (OMS) diuen que no valen per a res (...) En els test hi ha també falsos positius. Jo porto la mascareta perquè respecto la por que altres persones puguin tenir", ha sostingut.Un altre dels participants ha assegurat que les mesures adoptades contra el coronavirus "estan destrossant la vida a molta gent" perquè són "desproporcionades". "És pitjor el remei que la malaltia", ha manifestat per a qualificar de "ridícul" l'ús de la mascareta perquè "no val per res"."És mentida la pandèmia. No existeix la pandèmia. Els hospitals estan buits", ha etzibat per tal d'agregar que els mitjans "manipulen a la gent" i que la grip de l'any 2015 va matar a més persones que el coronavirus. "No tinc gens de por", ha reblat.Un altre assistent ha indicat a Europa Press que aquesta concentració és necessària perquè "el poble desperti" en opinar que la crisi del Covid-19 és una "farsa"."Aquest virus no existeix", ha arribat a declarar per tal d'afegir que darrere de la crisi hi ha "interessos de les elits" perquè el que passa és "una grip com la que han existit tota la vida i mai han tret drets ni llibertats". "Això no té ni peus ni cap, és un contrasentit", ha llançat per insistir en el seu discurs negacionista sobre la pandèmia.Per part seva, el Consell General de Col·legis Oficials de Metges ha reiterat la seva preocupació per la "proliferació de casos de pacients que han patit greus perjudicis en la seva salut a conseqüència de les pseudociències o pseudoteràpies".En un comunicat, ha desgranat que elenfront de les pseudoteràpies elaborat i presentat pel Ministeri de Sanitat, Consum i Benestar Social i el Ministeri de Ciència, compta amb el "suport i suport proactiu" del Consell i del propi Observatori de l'Organització Mèdica Col·legial contra "les pseudoteràpies, pseudociències, intrusisme i sectes sanitàries".Per això, ha manifestat arran d'aquesta convocatòria que s'activin els mecanismes necessaris a la Comunitat de Madrid perquè s'impedís aquesta concentració que "pot significar un".