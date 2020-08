La Casa Reial confirma que el parador de Joan Carles I

La Casa Reial confirma que Joan Carles I està als Emirats Àrabs Units des del 3 d'agost. Després de dues setmanes de silenci sobre el destí del rei emèrit, fonts del Palau de la Zarzuela han informat aquest dilluns que l'exmonarca va viatjar a aquest país de l'Orient Mitjà el passat dilluns 3 d'agost -quan la Casa Reial va fer públic el comunicat sobre la seva marxa- i que Joan Carles I es troba actualment als Emirats Àrabs Units. En un breu comunicat, el Palau de la Zarzuela informa que Joan Carles I "ha indicat" a la Casa Reial "que comuniqui que el passat dia 3 del present mes d'agost es va traslladar als Emirats Àrabs Units, on roman en l'actualitat".

Durant quinze dies s'ha especulat sobre el destí de l'exmonarca davant la manca de confirmació oficial per part de Casa Reial i del govern espanyol. Diversos mitjans de comunicació van apuntar inicialment a Portugal o la República Dominicana com a possibles destins i, posteriorment, el diari 'ABC' va afirmar que Joan Carles I s'havia traslladat a Abu Dhabi, capital dels Emirats Àrabs Units, on estaria residint a un hotel de luxe. S'hi hauria traslladat en jet privat des de Vigo.

El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, preguntat insistentment sobre la qüestió havia rebutjat informar del destí de l'exmonarca i va dir la setmana passada que comunicar-ho corresponia a la Casa Reial o al "propi afectat", que són els que finalment ho han confirmat després de quinze dies de silenci.

A la carta del rei emèrit feta pública fa dues setmanes, Joan Carles I defensava la decisió de marxar per "facilitar" l'exercici de les funcions de monarca a Felip VI després de la "repercussió pública" que generen "certs esdeveniments del passat" de la "vida privada" del rei emèrit. "El meu llegat i la pròpia dignitat com a persona així ho exigeixen", manifestava.

Tant la fiscalia suïssa com la del Tribunal Suprem espanyol investiguen el rei emèrit per presumptes negocis irregulars. Concretament, per suposadament haver rebut comissions per la construcció de l'AVE a La Meca, a l'Aràbia Saudita.