Un home mata el seu fill de 12 anys, apunyala la seva filla de 10 i se suïcida a Castelló

La localitat valenciana de Cabanes està de dol des que aquest dilluns va transcendir el desenllaç del què podria ser l'últim episodi de violència domèstica a la província de Castelló, que ha posat fi a a vida d'un nen de 12 anys i el trasllat a l'hospital de la seva germana de 10, greument ferida, tots dos víctimes d'un apunyalament a mans del seu pare, Miguel, que després de consumar la tragèdia es va suïcidar llançant-se al buit des del terrat de l'edifici de sis pisos de la Ribera de Cabanes en el qual la família estiuejava des de fa anys. Ningú s'explica què va poder passar a l'interior del seu apartament de l'edifici Costamar perquè Miguel, el parricida, decidís cap a les 3.30 hores matar els seus dos fills mentre ells i la seva dona dormien. En l'àmbit oficial, com van confirmar des del Consell General de Poder Judicial (CGPJ) de la Comunitat, "al jutjat no li consten antecedents ni denúncies en el si de la família".

Les fonts oficials van informar que, "a l'espera de l'atestat i el resultat de les autòpsies", els indicis apunten que el pare "va apunyalar mortalment" al seu fill i va tractar de fer el mateix amb la germana menor, encara que la nena va sobreviure i va poder ser atesa pels serveis d'emergències que, després estabilitzar-la, la van traslladar a l'Hospital General de Castelló. La quarta víctima del parricida és la mare, que encara que no va resultar ferida, era al domicili mentre el pare consumava el crim, va rebre assistència psicològica. Fins al lloc es van traslladar dues unitats de SAMU per assistir a la nena i la dona, que patia ansietat.

Així les coses, el succés compta amb tots els elements que apuntarien cap a un nou cas de violència de gènere, encara que d'aquest extrem no existeix confirmació oficial, en estar la Guàrdia Civil en les primeres fases de la investigació. Al respecte, la tinent d'alcalde de Cabanes, Lidón Morralla, va explicar aquest diumenge que "no consta" si pogués ser un assassinat masclista, a partir de la hipòtesi que el marit, per fer mal a la seva dona hagués sacrificat als seus dos fills menors .

Visitants habituals



La família protagonista d'aquesta tragèdia, originària de Madrid, era molt coneguda pels seus veïns a la platja de Cabanes, ja que portaven anys passant l'estiu al complex urbanístic Costamar. La presidenta del PAI Torre de la Sal -associació veïnal que inclou la urbanització de l'edifici esmentat-, Mª Dolores Melero, va confirmar que eren propietaris de l'apartament i "passaven les seves vacances habitualment en aquesta zona".

El grau de consternació té a veure amb la relació que mantenien amb la resta de residents, que aquest diumenge van afirmar que era una família "molt estimada", sobre la qual no existien sospites que poguessin desencadenar un desenllaç tan dramàtic.

Minut de silenci

L'alcaldessa de Cabanes, Virginia Martí, tot i no conèixer a la família va assegurar sentir-se "consternada" i va anunciar que des de l'Ajuntament, al costat de l'associació de veïns, han convocat per avui al migdia un minut de silenci al costat de l'edifici Costamar per mostrar la seva repulsa pels fets "i condemnar aquest fet tan atroç", segons va exposar Melero, la representant veïnal.