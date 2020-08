Lukaixenko descarta repetir les eleccions a Bielorússia però obre la porta al diàleg

El president de Bielorússia, Alexander Lukaixenko, ha recalcat aquest dilluns que no cedirà a les pressions perquè renunciï al seu càrrec i ha descartat la repetició de les eleccions presidencials del passat 9 d'agost, si bé ha obert la porta al diàleg sobre la base de la Constitució.

"No aconseguiran mai que jo faci alguna cosa perquè em pressionen", ha sostingut el veterà mandatari durant una visita a la Planta de camions tractors de Minsk (MZKT, per les seves sigles en bielorús), ha informat l'agència estatal de notícies Belta.

Les eleccions "no se celebraran", ha recalcat, advertint que si aquestes es portessin a terme no només deixaria d'existir la fàbrica sinó que "en mig any destruiríem tot".

Ja el diumenge, durant una concentració a Minsk dels seus partidaris, el president, al poder des de 1994, havia insistit que no hauria d'haver una repetició electoral, ja que els bielorussos ja havien parlat "i no pot haver-hi més d'un 80 per cent de falsificacions". Així, havia advertit que acceptar l'oferta de noves eleccions suposaria entrar en un "fangar de què mai sortirem".

"No es pot lliurar aquesta Constitució a Déu sap qui, perquè seguiria el desastre", ha insistit Lukaixenko, que no obstant això s'ha mostrat disposat a compartir el poder presidencial i s'ha obert al diàleg.

Així, ha admès que "cal una nova Constitució" a Bielorússia, però ha sostingut que les dues propostes de canvi que se li han presentat no difereixen en molt de l'actual. "Està en marxa el treball per a una tercera variant", ha afegit. "Veniu, seiem i treballem sobre la Constitució", ha reclamat a l'oposició.

"Convocarem un referèndum, aprovarem la Constitució i faré la meva autoritat d'acord amb la Constitució però no sota pressió i no mitjançant protestes al carrer", ha previngut Lukaixenko, admetent que no és un "sant" però defensant que sense les seves polítiques de "mà dura" el país no existiria. "No donaré el nostre país a qualsevol", ha insistit, tot i que ha reconegut que no viurà "per sempre".