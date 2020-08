Miguel Bosé, gran absent en la protesta antimascaretes que ell mateix va promoure

Miguel Bosé torna a estar al centre de l'huracà mediàtic. I no és per la seva carrera professional, sinó per una nova polèmica respecte a les seves teories sobre la covid-19. El cantant ha estat un dels promotors de la manifestació que es va celebrar aquest diumenge a la capital i que ha col·lapsat la madrilenya plaça de Colón amb centenars de persones expressant el seu desacord amb l'ús obligatori de la mascareta sanitària.



En un vídeo publicat en les seves xarxes socials, l'intèrpret de "Morena mía" encoratjava a la gent a protestar per les mesures preses a Espanya per lluitar contra l'imparable avanç del coronavirus. "Estem en total desacord amb l'obligació de portar la mascareta a tota hora i en tots els llocs públics encara que estiguis sol. És una cosa desproporcionada i sense base científica." T'esperem !!! Allà estaré !!! ", s'assegurava un Bosé que, finalment, va plantar als seus seguidors.





I és que després d'anunciar per activa i per passiva que encapçalaria la protesta contra les mesures imposades a causa de la covid-19 - que s'ha convertit en una de les grans preocupacions de l'artista d'acord amb el que comparteix en les seves xarxes socials - Bosé va donar l'espantada i es va convertir en el gran absent de la manifestació.Al·lèrgic als mitjans de comunicació i sense ganes d'enfrontar-se a les preguntes sobre els seus problemes judicials amb Nacho Palau - amb qui pròximament es veurà les cares en els tribunals per determinar les mesures de filiació dels quatre fills que van tenir durant la seva llarga relació - el cantant ha preferit quedar-se a casa i veure, per televisió, la protesta que ell mateix va encoratjar i a la qual finalment va preferir no anar, deixant-nos a tots amb les ganes.