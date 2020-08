Mor als 71 anys en un hospital de Nova York el germà menor de Donald Trump

Robert Trump, el germà menor del president dels Estats Units, Donald Trump, va morir ahir als 71 anys en un hospital de Nova York, segons va informar en un comunicat el mandatari, que va descriure'l com el seu «millor amic». «Amb molt dolor al meu cor comparteixo que el meu meravellós germà, Robert, ha mort pacíficament. No només era el meu germà, era el meu millor amic», va afirmar Trump en un comunicat difós per la Casa Blanca. «El trobaré molt a faltar, però ens tornarem a trobar. La seva memòria perdurarà per sempre al meu cor. Robert, t'estimo. Descansa en pau», va concloure Trump. El president es va desplaçar divendres a Nova York per visitar el seu germà, després de revelar que estava ingressat en un hospital d'aquesta ciutat i que ho estava «passant malament», encara que sense donar detalls sobre la seva malaltia.