La Casa del Rei confirma que Joan Carles I es troba als Emirats Àrabs des del 3 d'agost

El rei emèrit Joan Carles I va arribar el passat 3 d'agost als Emirats Àrabs Units i roman allí des de llavors, segons va informar la Casa del Rei. En un breu comunicat, la Zarzuela assenyala que «la seva Majestat el Rei Joan Carles ha indicat a la Casa de Sa Majestat el Rei que comuniqui que el passat dia 3 del present mes d'agost es va traslladar als Emirats Àrabs Units, on roman en l'actualitat».

El parador del rei emèrit ha estat una incògnita durant els 15 dies que han transcorregut des que es comuniqués la seva decisió d'abandonar Espanya per la repercussió pública de «certs esdeveniments passats» de la seva vida privada i per facilitar al seu fill, Felip VI, la tranquil·litat i l'assossec que requereix l'exercici de les seves funcions. Dues setmanes durant les quals aquesta polèmica ha arribat a afectar fins i tot els socis de Govern.

Segons va informar El Periódico, Joan Carles I va emprendre viatge el mateix dilluns, hores abans que el Palau de la Zarzuela divulgués el comunicat, i des de llavors es van succeir diverses informacions sobre el lloc a què va volar. En un primer moment, es va dir que era a la República Dominicana, en el complex turístic de la Romana, propietat de l'empresari d'origen cubà José Fanjul, íntim amic seu.

Diversos paradors

Altres notícies van apuntar al fet que des de Sanxenxo (Pontevedra), on va pernoctar el dia abans de la seva marxa a casa del regatista Pedro Campos, va creuar la frontera i es va instal·lar a Portugal, si bé uns mitjans el situaven a Estoril i altres a Azeitão, a uns 35 quilòmetres a sud de Lisboa.

Posteriorment, es va publicar que havia volat des de Vigo en un jet privat a Abu Dhabi, a 5.600 quilòmetres de Madrid, per instal·lar-se en un luxós hotel, on ha estat en diverses ocasions des de la seva abdicació el 2014. El digital Nius va aportar una fotografia baixant per l'escaleta de l'avió a l'arribar a la capital d'Emirats Àrabs Units, que havia estat l'última pista del periple.

Zarzuela va considerar en tot moment que havia de ser el rei emèrit qui revelés el seu parador o els seus plans, i el Govern ha sostingut que era la Casa del Rei o el mateix Joan Carles qui havien de donar la informació. Això és en el que va insistir Sánchez després de veure's amb Felip VI al Palau de Marivent dimecres passat, recalcant que Zarzuela i Moncloa són dues institucions diferents.

Durant el seu viatge, Juan Carlos va contactar amb diversos amics, als quals va comentar que la seva sortida d'Espanya era un «parèntesi», deixant oberta la possibilitat que es tracti d'una marxa temporal. Al temps que la Zarzuela anunciava el seu trasllat, el seu advocat va apuntar que romania a disposició de la justícia per si fos requerit en vista de la investigació oberta per la Fiscalia del Tribunal Suprem per examinar si ha pogut incórrer en alguna causa penal des que va deixar el tron.

Decisió molt consensuada

La sortida d'Espanya del rei emèrit es va fer pública després de diverses setmanes en les quals les declaracions de diversos membres de Govern, entre ells el president Pedro Sánchez, celebrant totes les mesures exemplars que adoptés la Corona, fessin presagiar que podria sortir del Palau de la Zarzuela. Però l'anterior cap de l'Estat va anar un pas més enllà i va resoldre sortir també de país.

Una decisió després de múltiples contactes entre la Zarzuela i la Moncloa i que va desembocar en una reunió definitiva de Felip VI amb el seu pare en la qual, segons va revelar el periodista Carlos Herrera, hi havia també el cap de la Casa Reial, Jaume Alfonsín, que va traslladar que la vicepresidenta de Govern, Carmen Calvo, li va indicar que havia d'abandonar la que havia estat la seva residència durant gairebé 58 anys.

La seva sortida d'Espanya ha provocat també un nou frec a l'executiu de coalició. La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va assegurar que Unides Podem no coneixia la decisió sobre el rei emèrit, que el vicepresident i líder de Podem, Pablo Iglesias, va qualificar de «fugida». Iglesias va admetre en una entrevista les diferències amb el PSOE en aquest assumpte, tot i que les va emmarcar dins de la normalitat democràtica. El Rei no s'ha referit en cap moment a la polèmica per la sortida del seu pare d'Espanya, que es va conèixer quatre dies abans d'iniciar al costat de la reina Letizia, la princesa Elionor i la infanta Sofia la seva habitual estada a Palma.