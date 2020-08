Casado destitueix Álvarez de Toledo com a portaveu del PP

El president del Partit Popular, Pablo Casado, ha cessat Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu del partit al Congrés dels Diputats. Segons un comunicat difós pel partit, Casado va agrair a la diputada per Barcelona «la seva tasca en aquestes dues legislatures» com a portaveu parlamentària, i li va manifestar el seu «desig» perquè continuï «contribuint en aquest projecte tan important per al futur d'Espanya».

Pablo Casado va convocar ahir la Junta Directiva Nacional per dijous en la qual proposarà una «remodelació de l'equip directiu». Concepción ( Cuca) Gamarra, l'actual vicesecretària de Polítiques Socials del partit i alcaldessa de Logronyo, serà proposada per ocupar el lloc d'Álvarez de Toledo, i Ana Pastor assumirà la vicesecretaria que ocupava fins ara Gamarra.

D'altra banda, José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, assumirà el càrrec de portaveu nacional. Almeida va agrair ahir mateix que el líder popular l'hagi proposat com a portaveu.

Posteriorment, Álvarez de Toledo va assegurar en roda de premsa a les portes del Congrés, que la seva destitució ve motivada per desavinences amb l'autoritat de Casado. Segons va afirmar, el dirigent popular «considera que la meva concepció de llibertat és incompatible amb la seva autoritat».

«El senyor Casado em va deixar clar que no li interessa la batalla cultural i per a mi sí que ho és. Per això he donat la batalla contra el feminisme radical, la memòria històrica ha d'encarar-la de cara», va assegurar Álvarrez de Toledo, que va afegir: «Els partits han de ser organitzacions de persones que treballen des de el seu criteri propi. Casado necessita al seu costat persones lleials però amb criteri propi. La idiosincràsia personal és compatible amb la unitat. Jo vaig proposar donar llibertat de vot en assumptes morals. Això es va considerar una amenaça a la cohesió interna».