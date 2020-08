El Govern sancionarà l'acte antimascaretes de Madrid

El delegat del Govern a Madrid, José Manuel Franco, va avançar ahir dilluns que sancionarà «amb la màxima duresa» permesa per llei l'incompliment de l'ús de la mascareta en la polèmica concentració de crítics amb les mesures de protecció davant la pandèmia celebrada abans-d'ahir a Madrid.



Sancions

«Sempre hi ha algun descerebrat, en aquest cas bastants, per desgràcia, que incompleix les normes, però el que vull deixar perfectament clar és que se sancionarà amb la màxima duresa que ens permeti la llei», va declarar Franco en una entrevista a la cadena SER, en què va explicar que, en el seu escrit per comunicar la convocatòria de la manifestació, els organitzadors «no reivindicaven l'oposició a la mascareta», si bé «parlaven de censura de premsa, de la instrumentalització de les forces i cossos de seguretat».

«Ells ens van garantir en el seu escrit la distància social, fins i tot diuen que hi haurà persones recordant-ho amb cartells», va dir per defensar que, «no hi hauria d'haver cap motiu per prohibir l'esmentada concentració».



Sancions

Les sancions més greus que es preveuen són desobediència o incompliment i s'aplicaran «amb rigor i sense impunitat».