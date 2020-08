Més de 70 exministres i alts càrrecs de PSOE i PP signen un manifest en suport a Joan Carles I

Una setantena d'exministres, expresidents autonòmics i ex-alts càrrecs del PSOE, PP i UCD, a més d'una desena d'ambaixadors, han signat un manifest en què posen en valor el regnat de Joan Carles I. El text, que es fa públic l'endemà de conèixer-se el destí del rei emèrit, lamenta la "proliferació de condemnes sense respecte per la presumpció d'innocència" i demanen que siguin els tribunals els que decideixin si les seves accions "poden ser susceptibles de ser reprovades". Els signants, entre els quals destaquen noms com Celestino Corbacho, Josep Piqué, Alfonso Guerra, Rafael Catalá, José Ignacio Wert, Jaime Mayor Oreja, Rodolfo Martín Villa, Ana Pastor i Esperanza Aguirre, lloen "tasca" del rei emèrit per la "democràcia i la nació".

Els exministres i ex-alts càrrecs qualifiquen l'etapa de Joan Carles I com la més "fructífera" d'Espanya des de principis del segle XIX. Malgrat que reconeixen que va ser hereu dels poders "autoritaris" de Franco, posen en valor que va renunciar-hi per propiciar l'organització institucional a l'Estat seguint el model de les "democràcies occidentals".

Per als signants, sota el seu mandat la institució monàrquica ha desenvolupat un "paper central i indispensable" en l'articulació arbitral dels processos polítics nacionals i una capacitat "moderadora i comportament neutral", qualitats que consideren que Felip VI ha heretat.