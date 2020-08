Un participant en la concentració antimascaretes, ingressat per coronavirus

Després que en la concentració del diumenge a Madrid els assistents es mofessin dels rebrots de la COVID-19 que hi ha a Espanya, ara ha transcendit el primer cas positiu entre els ciutadans que es van acostar al centre de la ciutat per a protestar contra algunes de les mesures de contenció per a frenar l'avanç de la pandèmia. El doctor Jackie Calleja, ginecòleg i coordinador de les vacunes HPV-Madrid, ha avançat en el seu compte de Twitter que un dels manifestants, un home d'uns 40 anys, es troba ingressat en estat greu en un hospital de la comunitat per una pneumònia provocada per la Covid-19.





En el hospital donde trabajo ayer ingresó un varón de 40 años, grave, con neumonía por COVID, sat O2 85%. Está a un paso de UCI. Estuvo en la manifestación del 16A. En ese momento estaba pendiente de resultado de PCR que ha salido +. ¿Y ahora que?. Seguimos. #Madrid16A #COVID19 — Jackie Calleja (@dr_calleja) August 18, 2020

Al voltant de 2.500 assistents

Acte en investigació

A més, tal com denúncia el doctor Calleja,"Està a un pas de l'UCI. Va estar en la manifestació del 16A. En aquell moment estava pendent del resultat de PCR que ha sortit +. I ara què?", es pregunta el sanitari en la xarxa social.Entre 2.500 i 3.000 persones, segons fonts de la Delegació del Govern Espanyol, es van concentrar a la plaça de Colón de la capital Espanyola L'advocacia de l'Estat Espanyol està estudiantque incomplia totes les recomanacions de seguretat. Tal com va avançar el delegat del Govern a Madrid , José Manuel Franco,pel fet que els organitzadors de la concentració mentiren en les característiques i el sentit de l'acte que comunicaren al Ministeri d'Interior per demanar permís.Un dels promotors a la xarxa de la manifestació fou Miguel Bosé, qui va donar suport a Twitter la convocatòria i va fer una crida als ciutadans a què es concentressin a la plaça de Colón per a protestar contra l'obligació de l'ús de les mascaretes.