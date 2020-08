Sanitat registra 5.114 nous casos de covid-19 a Espanya i 24 més que dilluns

El Ministeri de Sanitat ha registrat 5.114 nous positius per covid-19 a Espanya en relació amb el total de casos confirmats aquest dilluns. Segons l'últim informe, des que va començar la pandèmia hi ha hagut 364.196 casos confirmats per proves diagnòstiques. D'aquests, 2.128 s'han diagnosticat el dia anterior. La CCAA amb més diagnòstics el dia previ és Madrid amb 704 seguida de l'Aragó (374) i el País Basc (282). Catalunya n'ha diagnosticat 69. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.670 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 24 més que aquest dilluns.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 63 defuncions en els últims set dies de les quals 25 a Madrid. A Catalunya se'n van produir tres. En l'última setmana hi ha hagut 1.096 hospitalitzacions i 65 ingressos en UCI.

Hi ha hagut 61.662 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 33.769 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 17.833 casos en els últims 14 dies i 4.678 en la darrera setmana.

Madrid és l'autonomia amb més positius recents notificats, amb 704. La segueixen l'Aragó amb 374, el País Basc amb 282, Andalusia amb 202 i Galícia amb 124. Catalunya s'allunya de les autonomies amb més diagnòstics el dia previ amb 69.

Tanmateix, des de l'inici de la pandèmia Catalunya és l'autonomia amb més positius confirmats acumulats seguida de prop per Madrid. S'hi han confirmat 95.123 casos per proves diagnòstiques. 11.158 en els últims 14 dies i 5.166 en els darrers set. Per inici de símptomes, se n'han diagnosticat 3.610 en els últims 14 dies i 798 en la darrera setmana.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 130.015 hospitalitzacions, 1.096 en els últims set dies. D'aquestes, 308 s'han produït a Madrid, 144 a Andalusia i 139 a l'Aragó. A Catalunya, 42. En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.992 entrades, 65 en els últims set dies. D'aquestes, setze a Andalusia. A Catalunya n'ha estat una.