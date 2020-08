Simón defensa que Espanya es troba en una «pujada suau»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, va defensar ahir que Espanya es troba en una «pujada suau» de casos de covid-19, tot i els 16.269 nous positius registrats pel Ministeri de Sanitat des de divendres. Tot i no qualificar-ho de segona onada, sí que va admetre que els nous casos «no són una bona xifra», però va insistir que aquest «increment progressiu és molt més moderat que en altres períodes». En part, creu que «es comencen a donar en comunitats amb més pes poblacional».

Des que va començar la pandèmia hi ha hagut 359.082 casos confirmats per proves diagnòstiques davant dels 342.813 del total de divendres. D'aquests, 1.833 es van diagnosticar el dia previ. La comunitat que més casos acumulava el dia previ és l'Aragó (389), seguida del País Basc (344) i de Madrid (324). A Catalunya van ser-ne 129. Pel que fa a les defuncions, Sanitat xifra en 28.646 el total de morts per coronavirus a l'Estat, 29 més que divendres.

Hi ha hagut 54 defuncions en els últims set dies. En l'última setmana hi ha hagut 1.016 hospitalitzacions i 56 ingressos en UCI. L'increment de nous positius registrat aquest cap de setmana és de gairebé el doble del que es va notificar fa una setmana. Dilluns de la setmana passada la dada va ser de 8.618 nous casos.

Risc de rebrot alt a Catalunya

Catalunya registra 1.169 casos nous de coronavirus confirmats per PCR i el total s'elevava ahir a 93.360, segons l'últim balanç del Departament de Salut. La xifra total és de 114.437 casos (1.204 més) amb totes les proves. Des de l'inici de la pandèmia, el nombre de morts al territori s'eleva a 12.889, després que s'hagin reportat dues noves defuncions. Segons Salut, hi ha 642 pacients ingressats (50 més respecte del balanç anterior), 129 a l'UCI (10 més). El risc de rebrot creix lleugerament i es manté en nivells alts, amb un valor de 147,73 -el llindar de risc alt és 100. La velocitat de propagació del virus torna a passar de l'1 -de mitjana una persona amb el virus en contagia una altra.