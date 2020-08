Els barons del PP veuen amb bons ulls el cessament d'Álvarez de Toledo

El cessament de Cayetana Álvarez de Toledo com a portaveu del PP al Congrés va provocar satisfacció general entre els barons del partit, tot i que velada en la majoria dels casos. L'alcalde de Saragossa, el popular Jorge Azcón, va manifestar que Cuca Gamarra i José Luis Martínez-Almeida, nova portaveu de Grup Popular al Congrés i nou portaveu nacional de Partit Popular, respectivament, «són perfils pròxims, moderats» i que «sens dubte van a aportar moltíssim a el partit».

El president de el Partit Popular balear, Biel Company, va assegurar ahir que «són moments per estar tranquils i analitzar» després de la destitució. Més clara va ser la presidenta del PP basc, Amaya Fernández, que va fer ahir «una lectura positiva» dels nous nomenaments en el seu partit de «perfils moderats», com els de Cuca Gamarra, José Luis Martínez-Almeida i Ana Pastor.



«Profundament entristida»

L'expresidenta de la Comunitat de Madrid, Esperanza Aguirre, va ser l'única que va donar suport públic a Álvarez de Toledo. La dirigent va mostrar-se «profundament entristida» per la destitució perquè considera que ha estat la «millor portaveu del grup que ha tingut els principis i valors de l'PP al Congrés».

Així es va pronunciar l'exdirigent popular en un missatge al seu perfil oficial de Twitter: «Cayetana ha estat la millor portaveu de el grup que han tingut els nostres principis i valors al Congrés. M'entristeix profundament que hagi deixat de ser-ho», va dir concretament.

A les files socialistes també hi ha hagut satisfacció pel canvi. Per exemple, el president de Castella-la Manxa, Emiliano García-Page, va valorar la sortida de la dirigent considerant que és una decisió del PP que «ajuda a al consens». I va aprofitar per tornar a «convocar el PP» a arribar a acords amb Sánchez.