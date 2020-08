Demolidor informe de Metges Sense Fronteres sobre residències: "Els ancians suplicaven sortir"

Metges sense Fronteres denuncia en un informe que la mala coordinació entre les administracions i les empreses gestores van suposar «l'abandonament a les residències de les persones més vulnerables a la covid-19, la gent gran, i la desprotecció del personal que els cuidava». L'entitat assenyala que la manca de derivacions als hospitals va obligar els centres a fer unes cures per a les quals no estaven preparats. Denuncia que hi ha «un dèficit estructural de recursos i supervisió sanitària i cap pla de contingència» i exigeix de manera urgent «noves mesures per poder respondre de manera immediata a la infecció acompanyats d'una dotació de recursos financers, humans i materials».

El document «Poc, tard i malament. El desemparament inacceptable dels avis durant la covid-19 a Espanya» constata que «no es van prioritzar les derivacions hospitalàries ni els circuits preferents, ni altres recursos disponibles, perquè les persones malaltes fossin traslladades a altres centres o hospitals».



«No estaven preparades»

En aquest context les residències «es van veure obligades a fer unes cures per a les quals, malgrat la seva bona voluntat, no estaven preparades». El document assenyala que les residències i els seus treballadors no tenen els «recursos, infraestructura, formació o responsabilitat per l'atenció mèdica» i «tampoc hi va haver una resposta immediata, adequada i orientada a salvar vides, i coordinada amb els serveis assistencials i de salut».

L'entitat, que va donar suport a 200 residències de Catalunya aportant la seva experiència a combatre epidèmies en situacions de desastre humanitari arreu del món, també afirma que va ser «deficient» tant la capacitat de prevenció i control de les infeccions, que considera «clau» en una epidèmia, com la gestió dels casos per evitar l'empitjorament, estiguessin relacionats o no amb la covid-19.

En paral·lel, el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha demanat als països que «no repeteixin els mateixos errors» de l'inici de la pandèmia de l covid-19, quan la gran majoria d'estats van frenar l'exportació a altres països necessitats de recursos mèdics, com mascaretes o tests. «Hem d'evitar el nacionalisme amb la vacuna de la covid-19», va reclamar ahir en roda de premsa.

«Estem tots tan interconnectats. Com un petit exemple, la vacuna desenvolupada en un país pot necessitar ser omplerta en flascons amb taps que són produïts en un altre, fent servir materials per al vidre d'alt grau que només està disponible en un altre país. Haurem de fabricar ràpidament milers de milions de dosis per arribar a tots els que necessiten la vacuna, la qual cosa significa centenars de milions de vials de vidre i formes de transportar-los eficaçment», va exemplificar el director general de l'OMS.