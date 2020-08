El deute públic puja en 32.000 milions al juny, un nou rècord

El deute del conjunt de les administracions públiques va registrar al juny un increment del 2,5% respecte al mes anterior, en sumar 32.087 milions d'euros més com a conseqüència de la crisi de la covid-19, fins a un nou màxim històric de 1.289.905 milions d'euros. D'aquesta forma, el deute públic es manté per sobre del 100% del PIB, un valor que ja va superar al maig, segons les dades publicades aquest dimarts pel Banc d'Espanya. Pel que fa al juny de l'any anterior, el deute públic s'ha incrementat un 6,8%, en sumar en un any 82.473 milions d'euros respecte als 1,207 bilions d'euros que registrava al juny de 2019.

D'aquesta forma, la ràtio de deute públic sobre el PIB s'hauria mantingut al juny per sobre del 100% del PIB després d'haver superat ja aquesta barrera el mes de maig. Aquest increment del deute al juny es deu a l'augment de l'endeutament tant de l'Estat com de les comunitats autònomes, ajuntaments i Seguretat Social, que han hagut de fer un esforç extra de despesa a causa de l'impacte de la crisi del coronavirus, com a conseqüència de l'establiment de l'estat d'alarma el 14 de març i els reials decrets aprovats per pal·liar la crisi.

En concret, el deute de l'Administració General de l'Estat va marcar màxims històrics, juntament amb la de la Seguretat Social, que també està en màxims, però l'endeutament també va créixer en comunitats autònomes i en corporacions locals.

Així, el deute de l'Estat va pujar al juny en 32.091 milions d'euros respecte al mes de maig, fins a un màxim d'1,153 bilions d'euros, un 2,8% més, i respecte a l'any anterior va repuntar un 8,3%, sumant més de 88.443 milions en els últims 12 mesos.



Cataclisme turístic

Per la seva banda, Exceltur ha modificat les seves previsions econòmiques per a l'any, elevant les pèrdues del sector turístic fins als 98.753 milions d'euros (abans 83.134 milions d'euros) després de les successives restriccions per viatjar a Espanya que estan implantant alguns dels principals països emissors, com Alemanya o Regne Unit.

En aquest panorama de caiguda de la demanda i d'un possible tancament anticipat de la temporada, que la patronal considera «inusual i desolador», el sector turístic necessitarà un «urgent i potent pla d'ajudes a fons perdut» per facilitar la supervivència de el teixit empresarial viable i la seva ocupació. A més, Exceltur ressalta que la caiguda suposaria més de la meitat de la caiguda del 15,1% de tota l'economia espanyola.