Iglesias i Montero cancel·len les vacances a Astúries per amenaces

El vice-president segon del Govern i líder de Podem, Pablo Iglesias, va titllar de «greu» el que està fent amb la família «l'extrema dreta» després d'haver d'abandonar les seves vacances a Astúries i va afegir que «no hi ha dret que els seus fills hagin de patir les conseqüències i les tasques polítiques dels seus pares». Així ho va exposar en un fil a Twitter davant els insults i fins i tot pintades amenaçadores que ha rebut després que es conegués que estava amb la seva parella, la ministra Irene Montero, i els seus tres fills a la localitat de Felgueres.

En aquest sentit, va assenyalar que el que fan a la seva família «l'extrema dreta i certs mitjans és greu» però també va afegir que «cal posar cada cosa al seu context», ja que hi ha gent que «ha pagat amb la seva llibertat, amb la seva vida o amb tortures defensar les seves idees i fer política». «No és el nostre cas», ha sentenciat.

A més a més, va assegurar que «el victimisme» no va amb ell, ja que hi ha milers de nens en situacions «molt més vulnerables».

El líder de Podem va voler agrair a totes les persones que li han brindat el seu suport davant aquest incident, amb menció especial al diputat Enrique Santiago i la seva família per ser els «millors amfitrions» durant l'estada a casa seva.



Agraeix la feina als escortes

A més, va destacar la tasca dels policies que els escorten «complint la seva tasca amb la major professionalitat i el millor tracte humà».«Gràcies a tota la gent que ens ha ofert casa seva. Gràcies a tots els que no es deixen intimidar per la ultradreta i els seus mitjans», va prosseguir Iglesias, que va emfatitzar que «l'odi no frenarà» el seu treball.