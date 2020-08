Malta exigirà una PCR negativa als qui viatgin des de Girona

Malta exigirà a partir d'aquest divendres als qui vulguin viatjar al país des de Girona que presentin una prova PCR negativa realitzada en les 72 hores anteriors, segons informa el diari 'Malta Independent'.

Des de l'aeroport de Girona, Ryanair opera vols entre Vilobí d'Onyar i Malta.

La mesura, que entrarà en vigor en la mitjanit del 21 d'agost, també serà efectiva per als viatgers procedents de Madrid, Barcelona, Romania i Bulgària, que han estat inclosos en una primera llista «taronja» emesa per les autoritats malteses en el marc dels seus esforços per a frenar la propagació de la COVID-19.

Aquells passatgers que no presentin un resultat negatiu en embarcar a l'avió rumb a Malta podran ser sotmesos a una prova a la seva arribada al país o obligats a guardar quarantena, segons ha precisat el diari.

La llista «taronja» publicada per les autoritats malteses ve a sumar-se a la llista «vermella» dels països des dels quals està prohibit viatjar a l'arxipèlag i la llista «verda» que inclou a aquells sobre els quals no pesen restriccions de viatge. La intenció del Govern és anar actualitzant-la en funció de com vagi evolucionant la situació.