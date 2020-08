Acaben perduts enmig d'una pista de muntanya per seguir les indicacions del GPS

Havien d'arribar amb cotxe de Liébana a la collada de Pandébano, per pujar després caminant a la Vega de Urriellu, i tot i que les indicacions que havien rebut verbalment eren altres, ells van decidir fer cas al seu GPS. A la fi, van acabar passejant per zones restringides del parc nacional dels Picos de Europa amb un Renault Mégane davant la mirada aclaparada de desenes de muntanyencs que transitaven per la zona caminant.

Aquesta història va començar el diumenge, quan una parella que estava allotjada a Cantàbria va contractar una activitat a l'entorn de l'Picu Urriellu (Astúries). El guia amb el qual havien contactat els va indicar que haurien de baixar pel congost de la Hermida fins a Panes, allà agafar el desviament que va a Cabrales per dirigir-se a Poncebos i després, des de la carretera que condueix a Sotres, arribar fins a la pista de Pandébano, on s'inicia, entre d'altres, la ruta a l'Urriellu.

El guia, que ja estava treballant a la zona cabraliega, va rebre una trucada dels seus clients en què pretenien disculpar-se per arribar tard a la cita. "No sabem on som", li van dir. Perquè no havien seguit la ruta inicial pactada. Estaven en ple massís oriental dels Pics d'Europa en una pista que, per a un turisme, es veia complicada i bastant estreta. Es trobaven en el camí restringit que va de la vila de Bejes al Casetón d'Ándara i que, efectivament, connecta amb Sotres, però després de traspassar un senyal que prohibeix l'accés a vehicles no autoritzats. La pista, això sí, és transitada pels guardes de parc nacional i pels ramaders, però habitualment en cotxes tot terreny que s'adapten a un ferm que no sempre dóna estabilitat a un vehicle normal.

La parella, com era de preveure, no va arribar a la seva activitat a temps. Van reconèixer haver vist la indicació de prohibit el pas a vehicles aliens, però ells, fidels al GPS, van continuar pel camí cap endavant, alguna cosa d'altra banda normal, tenint en compte que tampoc hi havia on donar la volta. A la fi, van aconseguir arribar, a poc a poc i amb compte, fins al refugi d'Ándara, on els van prestar l'ajuda per sortir de l'atzucac en el qual s'havien ficat.