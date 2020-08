Els demòcrates nominen Biden oficialment com a candidat a la presidència dels Estats Units

Joe Biden ha estat oficialment nominat per representar el Partit Demòcrata en les pròximes eleccions a la Casa Blanca, que se celebraran el 3 de novembre, després de fer efectiu el suport de tots els delegats estatals durant el segon dia de la Convenció Demòcrata, que es va desenvolupar ahir de manera virtual.

«Gràcies a tots des del fons del meu cor, el de la meva família. Els veuré dijous», va dir Biden, referint-se a seu discurs d'acceptació amb el qual el partit demòcrata posava fi a una convenció que va comptar amb la presència per videoconferència dels expresidents Bill Clinton i Jimmy Carter, entre d'altres.

Clinton va seguir amb l'estratègia marcada per altres figueres importants del Partit com Michelle Obama o Bernie Sanders d'atacar Donald Trump. A més a més va dir sobre Biden que té la «missió» d'«assumir responsabilitats» i «unir» els nord-americans. L'altre inquilí de la Casa Blanca, Carter, va dir que Biden «és la persona adequada per aquest moment de la història de la nació».



Més suport de republicans

Si a la jornada anterior, fins a quatre republicans van participar en la inauguració de la Convenció Demòcrata, en aquesta ocasió va ser Colin Powell, secretari d'Estat durant la primera etapa de Govern de George W. Bush, o la dona del senador per Arizona John McCain -amb qui Biden manté una estreta amistat-, els que van donar suport a la candidatura.

Powell va assegurar que Biden «confiarà en els diplomàtics i en els serveis d'Intel·ligència, i s'acabaran els afalacs a dictadors i dèspotes». Va afegir, a més, que Estats Units «necessita un comandant en cap que s'encarregui de les tropes de la mateixa manera que ho faria amb la seva família» i no un president com Trump «que fa tot el que està al seu abast per mantenir el país dividit».



Ocasio nomina Sanders

El discurs d'obertura va anar a càrrec d'una vintena de figures emergents dins del partit, com la representant de Nova York, Alexandria Ocasio-Cortez, encarregada de nominar Sanders tal com marca el procediment del partit per aquesta convenció, que va tenir més tard un espai propi de poc més d'un minut. «En una època en la qual milions de persones als Estats Units busquen solucions profundes per les nostres crisis de desnonaments massius, atur i falta d'atenció mèdica (...) dono suport a la nominació del senador Bernard Sanders de Vermont per ser president dels Estats Units d'Amèrica», va dir.

A les primàries, Biden va obtenir més de 3.500 vots, per davant de Sanders, amb una mica més de 1.150 suports. El senador per Vermont va decidir descartar-se de la cursa demòcrata a la Casa Blanca després d'algunes dures derrotes a la campanya.