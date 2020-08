El Govern espanyol es desmarca del manifest a favor de Joan Carles I

Felip VI va trobar en el Govern, o almenys en el sector socialista de l'executiu, qui donés suport als passos que està donant a favor de la «transparència» de la Casa del Rei. No obstant això, el suport de Pedro Sánchez a la monarquia i, en concret, a Joan Carles I té un cert límit.

Dimarts, la ministra d'Afers Estrangers, Arancha González Laya, va admetre la importància del rei emèrit a la història espanyola però va deixar clar que això «no pot ser obstacle perquè la justícia actuï» si observa indicis de possibles delictes.

La ministra va rebutjar així el manifest recolzat per prop de 80 personalitats de la política espanyola -al voltant d'una trentena són exministres de PSOE, PP i UCD- en «defensa del regnat de Joan Carles I». Els signants, entre ells l'exvicepresident socialista Alfonso Guerra, sostenen que si les accions passades del rei emèrit «poguessin ser mereixedores de reprovació ho decidiran els tribunals de justícia, però mai es podrà esborrar la tasca del rei Joan Carles en benefici de la nació».



Igualtat davant la llei

González Laya va subratllar la «importància» de separar la figura històrica del monarca emèrit de l'acció de la justícia. D'aquesta manera, va apuntar que Joan Carles I mereix «màxim respecte, com també mereix màxim respecte la independència de la Justícia per investigar qualsevol fet pel que fa a l'anterior cap d'Estat, sempre respectant la presumpció d'innocència».

Un missatge semblant va traslladar la ministra de Defensa, Margarita Robles. «Hi ha una cosa que és important posar-la de relleu i a més amb tota contundència: ningú, i ningú és ningú, està per sobre de la llei; qualsevol persona, sigui qui sigui, si és cridat per l'administració de justícia, haurà de comparèixer, sigui on sigui», va sostenir. A més, com la seva companya de gabinet, va defensar que això no suposa restar «valor» a la monarquia exercida per Felip VI.



La defensa de l'exrei

Les paraules de l'actual equip de Sánchez contrasten amb la visió de Guerra. El que va ser vicepresident durant els dos primers mandats de Felipe González va qualificar de «cacera» el judici paral·lel a què, va dir, està sent sotmès Joan Carles I a mans de «populistes i nacionalistes» que només pretenen «atacar la Constitució».

«El rei emèrit no pot passar a la història en la pàgina de successos per molta importància que tingui el succés. Ha de passar a la història d'una altra manera, no es pot tirar al femer de la història», va sentenciar en una entrevista a la cadena Ser.