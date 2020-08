Sanitat registra 3.715 nous casos positius en 24 hores a Espanya

Les xifres que reflecteixen els efectes de la pandèmia al país segueixen repuntant. Ahir el Ministeri de Sanitat confirmava 3.715 casos nous de covid-19 a tot l'Estat diagnosticats el dia anterior. Això és un augment important, ja que suposa gairebé 1.600 casos més que els casos notificats dimarts (2.128).

La CA amb més diagnòstics el dia previ és Madrid amb 1.535, més d'un terç del total. La segueixen el País Basc (472), l'Aragó (466), Andalusia (466) i, en cinquena posició, es troba Catalunya (244).

A més, l'informe afegeix quasi 6.000 positius des de l'inici de la pandèmia, per a un total de 370.867, en comparació amb els 364.196 d'ahir.

Pel que fa a les defuncions, en l'última setmana s'han mort 131 persones positives per covid-19, enfront dels 63 que s'havien registrat a l'informe de dimarts -una dada que s'ha duplicat en un dia. D'aquestes defuncions, 56 s'han produït a l'Aragó i 35 a Madrid. En total, han mort 28.797 persones amb coronavirus des que el virus va arribar a Espanya, segons les xifres oficials.

Els últims set dies s'han produït 1.336 ingressos hospitalaris (130.478 en el còmput global de la pandèmia) i 84 a les Unitats de Cures Intensives, que sumen en total 12.027.

Una tendència a l'alça

Tot i no trobar-nos en la situació del març, les dades apunten a un creixement en els casos de covid-19, amb una afectació desigual entre regions. Per comunitats autònomes, i si ens fixem en les dues últimes setmanes, Aragó és la regió d'Espanya on el coronavirus està tenint més incidència, a gran distància de la segona i tercera comunitats autònomes més afectades, que són el País Basc i Madrid.

Així ho evidencia la taxa bruta d'infectats per covid-19 per cada 100.000 habitants, que, en les últimes dues setmanes, se situa a 516 a la comunitat aragonesa, més del doble que el País Basc, que té 236 casos per cada 100.000 habitants, i que està seguida de prop per la Comunitat de Madrid (233).

El Govern, atent a les CA

Mentrestant, el Govern espanyol destaca que és «molt important» que s'apliquin amb el «màxim rigor» les mesures addicionals contra el coronavirus que el Ministeri de Sanitat i les Comunitats Autònomes van acordar a la reunió de divendres del Consell Interterritorial de Salut. A la reunió del comitè de seguiment del coronavirus que van mantenir aquest dimecres el president de l'executiu, Pedro Sánchez; el ministre de Sanitat, Salvador Illa, i el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, van considerar que és «imprescindible per controlar la pandèmia» així com el fet que hi hagi un «estricte compliment» de les mesures de prevenció general (ús de mascareta, rentat de mans i distància social).

Sánchez, Illa i Simón van valorar que «en aquests moments s'estan adoptant les mesures més efectives per al control de la pandèmia en coordinació amb les CA», segons un comunicat del Govern espanyol. L'executiu va constatar «l'esforç de detecció precoç i seguiment dels casos estrets que realitzen les autoritats sanitàries de les CA que estan portant a una ràpida identificació i control dels nous brots». Segons els assistents a la reunió, les CA estan aplicant «les mesures apropiades per evitar la propagació» del virus amb l'aïllament de contagiats i els seus contactes estrets així com establint confinaments parcials on calgui.