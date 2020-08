Borrell exigeix «respostes» si es confirma l'atac

L'Alt Responsable de la UE per a Política Exterior, Josep Borrell, va expressar la seva preocupació per la notícia del suposat enverinament de l'opositor rus Alexei Navalny, a qui va desitjar una ràpida recuperació. «Si es confirma, els responsables han de respondre per això», va avisar el cap de la diplomàcia europea en un concís apunt al seu Twitter. Amnistia Internacional va sol·licitar una investigació «ràpida» i «independent» sobre les causes que han portat a l'hospital a l'opositor rus després de les «greus acusacions» abocades pel seu entorn.