Corinna: «Hi haurà centenars de comptes en altres jurisdiccions»

Corinna Larsen va concedir una entrevista a la BBC britànica en la qual va acusar la Casa Reial espanyola de ser «una empresa familiar» que s'ha lucrat amb un modus operandi des de fa «40 anys».

Larsen va especular amb què el Rei emèrit ha de tenir «centenars de comptes» repartits pel món i creu que, quan Joan Carles I li va demanar el 2014 que li tornés els diners de l'Aràbia Saudita, va ser tan sols «una enrabiada» en assumir que no anaven a reprendre la seva relació sentimental.

Va afirmar també que els «76 milions de dòlars (65 milions d'euros) que el que va ser cap de l'Estat espanyol li va regalar -fets, entre d'altres, pels quals està sent investigada per la justícia Suïssa- ho van ser» com a «reconeixement» al que va significar per a ell la relació que tots dos van mantenir durant diversos anys.

«El que em sembla extraordinari és que estiguin convertint 40 anys de modus operandi d'una empresa familiar en un focus sobre una persona. I aquesta persona soc jo... perquè hi haurà centenars de comptes en altres jurisdiccions», va subratllar Larsen en aquesta entrevista, recollida per Europa Press.

Controvertida entrevista

Vint dies després que el rei Joan Carles abandonés Espanya per instal·lar-se als Emirats Àrabs, Larsen va reaparèixer amb una entrevista en què «dona el cop de gràcia» a l'emèrit amb unes explosives declaracions, informa Europa Press.

En aquesta entrevista va detallar la seva llarga relació amb el rei Joan Carles, la qual va inciar-se el 2004. Durant els primers mesos van continuar amb la seva amistat per telèfon. «Sempre rèiem molt. Vam connectar immediatament en moltes coses i teníem molts interessos en comú: la política, la història, el bon menjar, els vins. Jo vivia llavors a Londres, acabava d'emprendre el meu propi negoci de consultoria. I era mare soltera de dos nens».

«Així que ens trobàvem a Madrid en una caseta de camp dins de la finca i viatjàvem junts. El primer any va ser més difícil perquè jo estava molt ocupada i ell tenia una agenda completa, però em trucava fins a deu vegades al dia», va prosseguir.

Corinna també va parlar de la reina Sofia i com el rei Joan Carles es va referir al seu matrimoni: «Va dir que tenien un acord per representar a la Corona, però que tenien vides totalment diferents i independents. El Rei acabava de sortir d'una relació de gairebé 20 anys amb una altra dona que també va ocupar un lloc molt important en el seu cor i la seva vida».

L'alemanya va confessar que va estar «molt enamorada del monarca» i va dubtar en afirmar que l'emèrit va voler casar-se amb ella l'any 2009. No obstant això, i malgrat que la relació fluïa, va dir que la relació va acabar «poc després». «Just després del funeral del meu pare, el Rei em va dir que mantenia una relació amb una altra dona des de feia tres anys. Literalment, vaig quedar devastada, era l'últim que esperava». «Li vaig deixar molt clar que no toleraria que tingués relacions amb altres dones», explica.

Després d'aquesta traumàtica ruptura, però, Corinna va continuar la seva amistat amb el monarca i el 2012 va ser l'encarregada, segons ella mateixa, d'organitzar la repatriació del rei Joan Carles des de Botswana després de patir la caiguda famosa caçant elefants que significaria l'inici de la caiguda en desgràcia del Rei i la publicació de la naturalesa de relació que mantenien des de l'any 2004.



«Empresa familiar»

A més, Corinna va acusar la Família Reial espanyola de ser «una empresa familiar» que s'ha lucrat des de fa 40 anys. Segons l'alemanya, Joan Carles té «centenars de comptes» repartits pel món.

La princesa va insistir en el fet que els 65 milions d'euros del monarca van ser «un regal» quan li van descobrir un tumor benigne, i que el 2014 li va demanar que els hi tornés després de ser conscient que «no anàvem a reprendre la nostra relació sentimental».