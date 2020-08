El Govern i els agents socials es reuniran el 4 de setembre a Mallorca per prorrogar els ERTOs

Govern, sindicats i empresaris es reuniran el proper 4 de setembre a Palma de Mallorca per negociar la pròrroga, més enllà del 30 de setembre, dels expedients de regulació temporal d'ocupació (ERTOs), segons han indicat a Europa Press en fonts de la negociació. Les mateixes fonts esperen que pugui tancar-se un acord aquest mateix dia.

El secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, va revelar ahir que existeix un «principi d'acord» entre Govern, sindicats i empresaris per començar a negociar aquesta pròrroga.

Álvarez, en declaracions a La Sexta recollides per Europa Press, va assenyalar que l'escenari d'aquesta negociació serà l'illa de Mallorca, precisament perquè és una de les més afectades per l'aturada de el sector turístic, on han abundat els ERTOs.

El líder d'UGT va subratllar que la pròrroga dels ERTOs és «absolutament imprescindible» per al sindicat i evitaria llençar per la borda tot l'esforç que s'ha fet en els últims mesos amb els ERTOs.

Per a Álvarez, els ERTOs s'haurien de prorrogar «de manera indefinida», encara que amb «un punt d'encaix en el mes de desembre». «La pandèmia té caràcter indefinit, no sabem quan acabarà ara mateix», va argumentar.



Mantenir la quantia

Álvarez va assenyalar que actualment han de quedar al voltant de 700.000 treballadors en ERTO i va insistir que es tracta d'un instrument fonamental per a l'economia espanyola i per a les seves empreses.

En aquesta nova negociació per prorrogar els ERTOs, el dirigent sindical creu que hi haurà elements nous que les parts hauran de resoldre, entre ells la quantia de les prestacions que reben els treballadors inclosos en els expedients.

Actualment, assenyala el sindicat, no arriben a cobrar més de 1.200 euros. De fet, la mitjana es troba en uns 900 euros.



Condició necessària

En aquest sentit, Álvarez va explicar que els treballadors afectats per ERTOs veuran reduïda al setembre la quantia d'aquesta prestació i va advertir que, per a UGT, és condició necessària per arribar a un acord que se'ls mantinguin les quanties vigents actualment.

Així, el sindicat insisteix que no acceptarà que aquesta prestació baixi des del 70% de la base reguladora a l'50% pel fet que un treballador porti sis mesos en un ERTO.