Un jutge anul·la la nova ordre de la Comunitat de Madrid que prohibeix fumar a la via pública

El Jutjat contenciós administratiu número 2 de Madrid ha rebutjat ratificar la nova ordre de la Conselleria de Sanitat que inclou diverses mesures preventives davant el Covid-19, com la prohibició de fumar quan no es pugui mantenir distància de seguretat.

Així ho estableix en un acte, al qual ha tingut accés Europa Press, per a recalcar que la citada ordre de la Conselleria de Sanitat limita drets fonamentals amb caràcter general sense una prèvia declaració de l'alarma.

"Els drets fonamentals no són il·limitats, poden modular-se complint els requisits legals per a això i, encara que puguin justificar-se determinades decisions des del prisma de criteris no jurídics, suposats com el que se sotmet a la nostra consideració en l'anàlisi de l'ordre, no adquireixen la categoria de limitació i afectació dels drets fonamentals, i, en el cas hipotètic que ho fossin, pel que s'ha dit més amunt, no podrien ser limitats per mitjà d'una disposició administrativa com és la de la Conselleria de Sanitat", apunta la resolució.

A més, ha detallat que la instrucció del Ministeri de Sanitat que recull aquest marc comú perquè les comunitats limitin aspectes com el consum de tabac o l'activitat d'oci nocturn, i a la qual es refereix l'ordre regional, no apareix com a referència en el Boletín Oficial del Estado.