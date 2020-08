L'OMS adverteix: "La vacuna no acabarà amb la covid"

El director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, ha apuntat que "no hi ha cap garantia" que hi haurà en algun moment la vacuna de la covid19, i que, en cas que sí acabi desenvolupant-se, "no posarà fi a la pandèmia per si sola".

"Cap país pot resoldre aquest problema per si sol fins que tinguem la vacuna, que seria una eina vital i esperem tenir-la el més aviat possible, però no hi ha cap garantia que l'arribem a tenir, i fins i tot si la tenim no posarà fi a la pandèmia per si sola ", ha advertit aquest divendres en roda de premsa.

En aquest sentit, ha instat a tots els països a "aprendre a controlar i gestionar aquest virus usant les eines actuals", i a "fer els ajustos en la vida diària que són necessaris per a mantenir-se fora de perill". Així, ha reivindicat la necessitat d'aprendre a viure amb el virus, ja que els confinaments "no són una solució a llarg termini per a cap país".

"No hem de triar entre la salut i l'economia, és una elecció falsa. A contra, la pandèmia de COVID-19 ens recorda que la salut i l'economia són inseparables", ha argumentat, trucant a aprofitar aquesta situació per millorar el problema del canvi climàtic. "La pandèmia ens ha permès imaginar com seria el món amb cels i rius molts més nets", ha proclamat.

Al respecte, Tedros ha afegit que la crisi de l'COVID-19 és "també una oportunitat per canviar el món en què viuran els nostres fills", posant l'exemple d'Espanya com "una de les nacions que més ràpid s'està descarbonitzant " per fer front al repte mundial del canvi climàtic.