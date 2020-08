Biden assumeix ser candidat prometent que «portarà la llum a la foscor» de Trump

El candidat demòcrata a la Casa Blanca, Joe Biden, va assegurar ahir dijous, en el seu discurs d'acceptació, que portarà els Estats Units a la «la llum» després del «període de foscor» en el qual Donald Trump «no ha assumit les seves responsabilitats» i que pot continuar si els ciutadans no acudeixen a votar a les eleccions del 3 de novembre.

«Estem preparats», va remarcar Biden, referint-se a la gestió de la crisi pel coronavirus, criticant alhora Trump «per seguir esperant un miracle» i «no tenir un pla». «Desenvoluparem i desplegarem proves ràpides amb resultats disponibles immediatament. Fabricarem els subministraments mèdics i l'equip de protecció que el nostre país necessita», va dir.

Biden va assenyalar ahir que en el cas que Trump sigui reelegit, no serà difícil esbrinar què vindrà a continuació tenint en compte els antecedents, i va vaticinar que els casos i morts per covid-19 «seguiran sent massa alts i hi haurà més negocis familiars que tancaran les portes», i, de la mateixa manera, «les famílies treballadores tindran dificultats per sobreviure, mentre l'1 per cent més ric obtindrà desenes de milers de milions de dòlars en noves exempcions fiscals».

Ahir dijous va concloure una Convenció Demòcrata atípica, per com s'ha desenvolupat a causa de la crisi sanitària. Figures del partit com Barack Obama, Bill i Hillary Clinton o Bernie Sanders, així com militants, representants i activistes de la societat civil, i fins i tot víctimes del coronavirus o de la violència racista, han anat desfilant per mostrar el seu suport a Biden, i criticant Trump.



«Harris és història d'Amèrica»

Biden va assegurar que en cas de comptar amb el suport dels votants en les pròximes eleccions, no haurà de fer la feina ell sol, ja que comptarà amb la presència de Kamala Harris, qui serà, ha dit, una «gran vicepresidenta». «La seva història és la història nord-americana. Coneix tots els obstacles que es troben al camí tantes dones, afroamericans, nord-americans d'origen asiàtic, i immigrants, en aquest país», va reconèixer.

Biden va aprofundir en la qüestió racial i va recordar la memòria de George Floyd, mort sota el genoll de l'agent policial de Minneapolis Derek Chauvin mentre implorava que no podia respirar, per qui ja es va guardar un minut de silenci el primer dia de convenció. «Potser l'assassinat de George Floyd va ser un punt de ruptura. Estats Units està a punt per deixar enrere la pesada càrrega de l'odi i començar el feixuc treball d'erradicar el racisme sistèmic», va dir.



Política internacional

Després que el dia anterior l'exsecretària d'Estat Hillary Clinton digués que va perdre les eleccions passades per la suposada ingerència de Moscou, Rússia s'ha tornat a introduir a la Convenció Demòcrata. En aquesta ocasió, Biden va assegurar que els Estats Units «no faran els ulls grossos» davant les presumptes «recompenses» que el Kremlin hauria promès a canvi de les vides de soldats nord-americans.

Finalment, Biden ha apel·lat al patriotisme dels nord-americans per aconseguir una victòria en aquesta «batalla» en què està en joc «l'ànima» dels Estats Units.

Per motius de salut, Biden ja va anunciar que romandria a Delaware i no estaria present a Milwaukee, lloc triat pel Partit Demòcrata per celebrar la seva convenció nacional.