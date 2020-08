compareixença El Congrés decidirà dimarts si cita a declarar Pablo Iglesias

La presidenta de Congrés, Meritxell Batet, va convocar per al proper dimarts, dia 25 d'agost, la reunió de la Diputació Permanent del Congrés que decidirà si cita el vicepresident Pablo Iglesias per donar explicacions pel finançament de Podem. Aquesta petició de compareixença havia estat registrada pel PP i Ciutadans després de la decisió d'un jutge de Madrid de citar com a imputats el partit morat i tres dels seus dirigents perquè prestin declaració sobre la denúncia plantejada per l'exadvocat de Podem José Manuel Calvente.

D'una banda, van demanar que Iglesias comparegués en el ple del Congrés, però també van sol·licitar que donés explicacions a la Comissió de qualitat Democràtica.