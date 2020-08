La Fiscalia del Tribunal de Comptes veu delicte en despeses electorals de Podem

Pablo Iglesias té un nou front judicial obert. Després de la imputació de Podem com a partit i tres dels seus dirigents per possibles irregularitats en el finançament, la Fiscalia del Tribunal de Comptes ha posat en el punt de mira les despeses electorals de la formació, on creu haver vist «indicis suggerents de responsabilitat penal».

En concret, l'organisme fiscalitzador ha sol·licitat a la justícia ordinària que investigui el contracte que va realitzar Unides Podem amb la consultora Neurona Consulting per a la campanya de les eleccions generals del 28 d'abril de 2019 en apreciar un possible delicte de frau electoral i de falsedat documental en els comptes aportats per la formació.

El fiscal del Tribunal de Comptes, Miguel Ángel Torres, va demanar al partit morat més informació sobre la contractació d'aquesta empresa. No obstant això, com va revelar ahir la Cadena Ser, tot i la nova documentació aportada, Torres considera en el seu escrit que no estan prou acreditats els serveis facturats per Unides Podem a la consultora Neurona per import de 363.000 euros en un contracte signat el 6 de maig del 2019 i sospita que va poder ser simulat.

Es posa l'accent, a més, que «al fiscal li crida l'atenció que Neurona Consulting s'inscrigués en el registre mercantil el 19 de març de 2019, uns 15 dies abans de facturar a Unides Podem. O el fet que no coincideix el seu objecte social amb les prestacions contractades».



Sospites

Durant la fiscalització de les despeses dels comicis de primavera de 2019, «es va sol·licitar a la formació successiva informació en relació amb la despesa [290.000 euros], en concret, un pressupost detallat en el qual es desglossessin els diferents serveis i es valorés econòmicament cada un dels conceptes de facturació «a aquesta empresa, detalla l'escrit.

En aquest primer moment, el fiscal va considerar que malgrat les al·legacions aportades per Unides Podem -vídeos i dissenys publicitaris- no quedava «prou acreditada la seva efectiva elaboració per part del proveïdor».

Va ser llavors quan Unides Podem, segons el document, «va enviar un contracte de prestació de serveis, per un import de 363.000 euros, signat electrònicament el 6 de maig de 2019» i una factura corresponent a aquest contracte emesa el 5 d'abril de 2019».

Torres, que no té competències penals, ha instat la justícia ordinària a indagar la comptabilitat d'Unides Podem en els comicis d'abril de 2019 i, en concret, la facturació de serveis amb Neurona Consulting. Per tant, tot apunta que en els propers dies l'assumpte quedarà en mans de la Fiscalia de Madrid.

La ministra d'Igualtat, Irene Montero, va ser preguntada ahir per aquestes informacions que, a més, tenen relació amb la denúncia presentada per l'exadvocat morat Jose Manuel Calvente, que han suposat la imputació del partit i de tres dirigents.

«Que investiguin tot el que hagin de investigar», es va defensar Montero abans de recordar que això ja ha passat altres vegades «sense trobar mai cap indici de delicte». I va reclamar als tribunals que «facin la seva feina amb rigor».



Demanen explicacions

Sense esperar a aquesta investigació, el PP va exigir ja la dimissió del vicepresident del Govern, Pablo Iglesias. El vicesecretari de comunicació dels populars, Pablo Montesinos, va reclamar al líder d'Unides Podem que «compleixi la seva paraula, doni explicacions sobre la presumpta il·legalitat dels comptes del seu partit i faci un pas enrere i deixi avui mateix el Govern».