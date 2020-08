Les tres mares de la vacuna contra la covid-19

Si el món troba una vacuna efectiva contra la covid-19, serà gràcies a una dona. Així ho demostra el fet que els tres grans projectes actualment en fase d'experimentació en humans reconeguts per l'Organització Mundial de la Salut estan dirigits per científiques. La xinesa Chen Wei, la britànica Sarah Gilbert i la nord-americana Kizzmekia Corbett competeixen per ser la mare de la vacuna d'aquesta pandèmia que ha causat efectes devastadors en la salut i l'economia mundial.

Les tres possibles futures candidates a premi Nobel han lluitat dur per arribar a dalt de tot de la investigació immunològica i el seu treball està ara sota el focus de les esperances mundials. Els seus estudis, vinculats a diferents organismes i amb el recolzament de destacades farmacèutiques, han passat ja a fase tres i s'estan provant en humans.



Chen Wei, la gran esperança xinesa

Chen Wei, que anomenen la 'Terminator' dels virus, és la més mediàtica. Epidemiòloga i general de l'Exèrcit xinès, té 54 anys i es va donar a conèixer durant l'epidèmia de la SARS del 2003, gràcies a un desenvolupament seu que va salvar milers de vides entre els militars: un gel aerosol que va impedir que les persones contraguessin la malaltia. Des d'aleshores, és la màxima responsable de la lluita de la Xina contra els virus i ha bregat també contra l'Ebola i l'antrax.

Coneguda pel seu rigor i la seva entrega a la feina, és una excepció en un país blindat on és difícil fer investigació fora dels cursos oficials.

L'equip que dirigeix ja ha començat a provar una vacuna en humans, en aquest cas, entre militars xinesos amb la farmacèutica CanSino, tot i que s'ha quedat en fase 2, segons l'OMS. Chen Wei firma l'estudi sobre els seus resultats com a directora d'una llarga llista de científics.

Altres farmacèutiques xineses, com SinoPharm o Sinovac, estan provant els seus productes fora de les fronteres. SinoPharm als Emirats Àrabs Units amb una empresa local, i Sinovac, al Brasil. Els estudis d'aquestes dues últimes han sigut reconeguts per l'OMS.





Kizzmekia Colbert, el mirall afroamericà

Vint anys més jove i afroamericana és la responsable de l'equip científic del Govern dels Estats Units que dirigeix la recerca de la vacuna per a la Covid-19 amb la farmacèutica Moderna. Kizzmekia Corbett, nascuda en un poble rural de Carolina del Nord com la més gran de set germans i un nom inspirat en la sèrie 'Raíces', es va llicenciar en biologia i sociologia per la Universitat de Maryland gràcies a diverses beques, i va començar la seva carrera científica estudiant les conseqüències del dengue, una febre hemorràgica, sobre el terreny, a Sri Lanka.

Bregada també en la SARS i la MERS, ha treballat sempre des del camp de la biologia i va ser la descobridora del paper de proteïna S en la resposta immunològica a l'ARN del coronavirus SARS-Cov-2.

La 'doctora Kizzy', com es fa anomenar a Twitter, on reuneix més de 48.000 seguidors i exhibeix un sentit de l'humor molt mil·lenista que és capaç de presentar els seus èxits científics amb un mem de Kim Kardashian. S'ha convertit en el model a seguir per a les organitzacions a favor del progrés de les joves afroamericanes, a qui sempre tracta d'inspirar perquè recordin qui són i on volen arribar.

Elogiada i elevada a l'estrellat per un tuit de Kamala Harris, la flamant candidata demòcrata a la vicepresidència dels EUA presumeix de l'ensenyament del seu pare d'«anar on sigui l'amor», per justificar que s'oferís voluntària per ajudar amb la Covid-19. Molt religiosa, explicava que una de les seves preocupacions aquests dies era com organitzar un autèntic funeral del sud per a la seva tia, morta pel virus, sense posar en risc la resta de la família.





Sarah Gilbert, la tenacitat europea

Britànica i pèl-roja, de 58 anys, i molt discreta, la doctora Gilbert és des de fa anys candidata al Nobel perquè és l'autora de la vacuna universal de la grip, que no requereix ser alterada cada any perquè estimula el sistema immunològic contra la grip estacional.

Biòloga i bioquímica, ha treballat amb un peu en la indústria farmacèutica britànica, on ha arribat a crear una petita companyia, i amb l'altre a la Universitat d'Oxford, on és professora i investigadora principal i dirigeix un equip de 300 investigadors.

Va començar estudiant la malària i ha lidiat també amb la MERS, l'Ebola i l'hepatitis B, i els seus estudis des de fa més d'una dècada se centren en el paper de les cèl·lules T, que si són correctament estimulades, no necessiten una resposta immunològica de l'organisme per parar la Covid-19, afirma.

El seu marit, com el de Chen, va renunciar a la seva carrera professional per cuidar els seus fills, trigèmins. I els nois, estudiants de bioquímica, ara ajuden la seva mare provant la vacuna de la Covid-19. Una que, com la de la grip, no impedeixi la malaltia, però sí que redueixi molt els seus símptomes per al pacient i no arribi a requerir hospitalització.

I és que ella està tan segura que el seu producte funciona i que és tan necessari, que ha promès als diputats britànics que podria tenir-la llesta aquesta mateixa tardor. De moment, els seus fills estan bé.