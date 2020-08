L'oposició bielorussa aposta per la «via veneçolana» amb una «dualitat de poder»

L'oposició bielorussa va afirmar que no reconeixerà un nou govern liderat per l'actual president, Alexander Lukaixenko, i va plantejar una «via veneçolana», amb una «dualitat de poder» en què coexisteixin dues administracions amb diferent nivell de reconeixement internacional.

L'oposició ha intentat fer un front comú davant de Lukaixenko, amb un Consell de Coordinació ara en el punt de mira de la Fiscalia bielorussa. Reclamen que es reconegui com a vencedora d'aquestes eleccions a Svetlana Tijanovskaya, exiliada i a la qual les dades oficials concedien només un 9,9 per cent dels vots.

«Possiblement la situació de Veneçuela, quan es va crear la dualitat de poder, es desenvolupi a Bielorússia en un escenari diferent», va dir l'opositor Valeri Tsepkalo en una roda de premsa, al·ludint al pols entre Nicolás Maduro i Joan Guaidó en el cas de país sud-americà, segons l'agència de notícies russa Sputnik.

El president de Bielorússia, Alexander Lukaixenko, va assegurar aquest divendres que la crisi política que travessa el país com a resultat de la seva victòria en les eleccions del passat 9 d'agost estarà resolta «en els pròxims dies».

En una visita a una fàbrica, el mandatari va denunciar que la situació ha estat polititzada i va defensar que no es pot permetre que el país «es trenqui», però va sostenir que no és tan difícil com s'està volent fer veure.

D'altra banda, va tornar a carregar contra els Estats Units i la UE. «Estats Units està planejant i dirigint tot això, mentre que els europeus li segueixen el corrent i fan el que els diuen», va sostenir, subratllant que l'objectiu és crear «un corredor sanitari» contra Rússia, entre el Bàltic i el mar Negre, per la qual cosa els faltava Bielorússia.



Relacions amb altres països

Rússia s'ha convertit en aquests últims dies en el principal defensor de Lukaixenko en l'escena internacional, mentre que la UE va dir que imposarà sancions pels abusos que s'estarien produint.

L'opositor Tsepkalo va assegurar que és partidari d'«una política de neutralitat», mantenint relacions «excel·lents» amb Moscou i amb el bloc comunitari sense necessitat d'entrar-hi.