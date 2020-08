Més de 3.000 positius per tercer dia a Espanya

Les noves dades del Ministeri de Sanitat afegien ahir 3.650 casos positius de coronavirus diagnosticats el dia anterior. És el tercer dia consecutiu amb més de 3.000 diagnòstics recents al dia. La comunitat autònoma amb més diagnosticats el dia previ torna a ser Madrid, amb 1.099 -això representa prop d'un terç del total. La segueixen el País Basc (685), l'Aragó (342), Andalusia (303), Galícia (182) i Catalunya (172).

A més, respecte a la xifra total de positius per covid-19 a Espanya des de l'inici de la pandèmia, el ministeri també registrava 8.148 casos nous, elevant el nombre total de casos a 386.054 confirmats per proves diagnòstiques.

Segons l'últim informe, hi ha hagut 125 defuncions en els últims set dies de les quals 42 a Madrid i 40 a l'Aragó. A Catalunya se'n van produir 10. Pel que fa a les defuncions totals per covid-19 des de l'inici de la pandèmia, Sanitat xifrava en 28.838 el total de morts per coronavirus a tot l'Estat espanyol, 25 més que aquest dijous.

En l'última setmana hi ha hagut 1.467 hospitalitzacions i 93 ingressos en UCI. Hi ha hagut 70.420 casos diagnosticats en els últims 14 dies a tot Espanya i 37.064 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 21.659 casos en els últims 14 dies i 5.690 en la darrera setmana.



S'acaba el remdesivir

Mentrestant, l'Agència Espanyola de Medicaments i Productes Sanitaris (AEMPS), que depèn del Ministeri de Sanitat, informava ahir que l'estoc disponible a Espanya de remdesivir - l'únic medicament antiviral autoritzat contra la covid-19 - «s'esgotarà en les pròximes hores» degut a l'«increment del nombre de casos».

En un comunicat l'AEMPS explicava que, en col·laboració amb els serveis de farmàcia hospitalària, mobilitzarà el remdesivir sobrant d'assajos clínics, disponible als hospitals que hi van participar, per atendre pacients de tot el territori nacional que ho necessitin «fins que es produeixi un nou enviament de remdesivir» la setmana que ve.